Más de mil estudiantes participan en Feria Ambiental de Pátzcuaro.

Morelia, Michoacán, 31 de mayo de 2023.

En el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, este 31 de mayo y 1 de junio.

El Gobierno de Michoacán, en coordinación con 25 dependencias y universidades del estado, lleva a cabo una serie de talleres sobre la importancia de cuidar del medio ambiente a través de la Feria Ambiental de Pátzcuaro, este 31 de mayo y 1 de junio.

Mil estudiantes participan en juegos ambientales, y conferencias sobre la problemática ambiental de la región de Pátzcuaro, el hábitat de los animales, cuidado del agua, etica y educación ambiental, exposición de fauna silvestre e insectos gasterópodos, la burbuja de la ciencia, microorganismos en el agua, la energía solar, y valores ambientales.

También se involucran en talleres sobre elaboración de composta, producción de fertilizante orgánico, monitoreo de la calidad del agua, el ozono, el programa sembrando vida, separación de residuos orgánicos, entre otros.

Durante la inauguración del evento, en el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, el secretario de Turismo, Roberto Monroy García, agradeció el interés de participar no solo de las dependencias gubernamentales, sino de los mil jóvenes a quienes les comentó la urgencia de activarnos antes de que estos temas sean irreversibles y el daño sea una situación que no podamos detener, ya que aún estamos a tiempo.

“Es gracias a la biodiversidad que tiene Michoacán, que es única y de las más grandes que tiene nuestro país, que hace que vengan los turistas a visitar nuestro estado, y eso nos genera el crecimiento de la economía, que se complementa con la cultura, la artesanal, la gastronómica, pero que es necesario cuidarla porque si no la cuidamos no solamente no vamos a tener nada que presumir, sino que no tendremos los recursos que nos dan sustento de vida, de alimento, de salud”, dijo.