Morelia, Michoacán, a 12 de abril de 2026.- Más de 57 mil alumnas y alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) retornarán a las aulas este lunes 13 de abril, tras el periodo vacacional de Semana Santa, por lo que la rectora Yarabí Ávila González, las y los convocó a enfocarse en sus estudios y a seguirse sumando a las actividades deportivas y de Cultura de Paz que la institución promueve.

De igual forma, apuntó que este año se estarán redoblando esfuerzos para concretar más acciones y proyectos que beneficien a la casa de estudios. “Sabemos del compromiso de la comunidad nicolaita y trabajando en equipo seguiremos haciendo que nuestra Universidad sea cada día más fuerte y se mantengan entre las mejores instituciones de educación superior a nivel nacional”, sostuvo.

Cabe señalar que, estudiantes, personal docente y administrativo tanto de escuelas, facultades, institutos y Unidades Profesionales ubicadas en los diversos municipios michoacanos retomarán sus actividades para concluir el Ciclo Escolar 2025-2026 el próximo 9 de agosto.

Es importante mencionar que, actualmente se encuentra abierta la Convocatoria de Nuevo Ingreso que estará disponible hasta el próximo 12 de agosto, con una oferta de más de 50 programas educativos, entre ellos, licenciaturas de nueva creación, por lo que se invita a las y los aspirantes que no han tramitado su ficha a realizar el registro a través del portal oficial www.umich.mx.