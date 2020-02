Morelia, Michoacán, a 18 de febrero de 2020.- Más de 5 mil jóvenes, maestros, padres y madres de familia, han participado en los 10 Foros Regionales “Escucha”, estrategia implementada por el Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, para fomentar el cuidado de la salud mental de la población.

Esta estrategia, encabezada por la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), tiene el propósito de prevenir entre las y los jóvenes, diversas situaciones sociales que ponen en riesgo su vida y su salud, como es la depresión, adicciones, alcohol y el consumo de drogas.

Los municipios atendidos hasta el momento son: Morelia (2), Apatzingán, Maravatío, Pátzcuaro, Zitácuaro, Uruapan, Puruándiro, Tacámbaro y Ciudad Hidalgo, donde las y los participantes han trabajado en reforzar sus valores y tienen la oportunidad de alzar la voz, para contribuir a mejorar las condiciones de salud mental de otros jóvenes y de ellos mismos.

Rolando Antonio Pérez, de la Universidad Tecnológica de Oriente de Michoacán, originario de Maravatío, invitó a las y los jóvenes a no buscar salidas falsas como las drogas, porque en lugar de solucionar problemas, los hunden más.

De igual manera los jóvenes de Tacámbaro, coincidieron en señalar la importancia de este tipo de campañas, ya que ayudan a la reflexión y a aprender formas de ayudar a otros; sobre todo en los temas de violencia, suicidio y depresión; estos Foros los ayudan a entender a los demás y tener y fomentar sus valores para enfrentar todas las situaciones que se están viviendo.

Puruándiro fue escenario del caso de Carlos Daniel Álvarez, embajador de la paz, quien se encuentra en rehabilitación y compartió con las y los asistentes, su experiencia de vida y lo difícil que ha sido dejar el consumo de drogas.

“El consumir drogas es algo muy complicado, porque llega el momento en que no sabes lo que haces y eso me pasaba con mi hermano, quien cuando tenía dos años tenía que ver cómo me drogaba sin importarme el daño que le estaba haciendo, por fortuna recapacité y ahora ya estoy en un tratamiento, por lo que invito a los jóvenes a evitar caer en el vicio de las drogas, porque acaba con tu vida y con la de las personas que te quieren”, señaló.

Por ello, el Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, realizará seis Foros más en los municipios de Lázaro Cárdenas (20 febrero), La Piedad (27 febrero), Zamora (5 marzo), Zacapu (12 marzo), Los Reyes (19 marzo) y Huetamo (26 marzo), para acercar a la población la información necesaria, para que sepan cómo ayudar a tratar este tipo de fenómenos que aquejan directamente a las y los jóvenes.

Para ser atendidos por un equipo de psicólogos altamente capacitados que dan puntual seguimiento a cada caso, con total confidencialidad y trato humano, podrán llamar al 911, las 24 horas del día, así como ingresar a la página web www.salud-mental.mx/; así como los Centros de Atención a las Adicciones y los Centros Escucha.