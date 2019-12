Morelia, Michoacán; 30 de diciembre de 2019. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) atendió a más de 3 mil personas durante este 2019, con quejas, orientaciones y canalizaciones referentes a presuntas violaciones a los derechos fundamentales de los michoacanos por acción u omisión de autoridades estatales y municipales.

Al 24 de diciembre se tiene un registro de 2 mil 215 quejas, 670 orientaciones y 485 canalizaciones, haciendo un total de 3 mil 370 personas atendidas en las seis regiones del estado en donde el organismo tiene oficinas: Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro.

Por instrucción del encargado del Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, el personal de las seis Visitadurías Regionales y de la Coordinación de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento, así como de las Visitadurías Auxiliares en Huetamo y La Piedad, mantienen guardias permanentes en este periodo vacacional.

En el 2019 fueron las autoridades de seguridad pública, educación, procuración de justicia, sistema penitenciario y salud las que concentraron el mayor número de quejas con 471, 380, 351, 174 y 85, respectivamente.

Por lo que respecta a las autoridades municipales fueron los Ayuntamientos de Morelia, Zitácuaro y Zamora, los que registraron más quejas con 99, 71 y 39 asuntos.

Por región es Morelia la que tiene más expedientes de quejas con un total de 921, seguido de Zamora con 655, Lázaro Cárdenas 636, Uruapan con 429, Zitácuaro 394 y Apatzingán 335.

Entre los principales conceptos de violación se encuentran: derecho a obtener servicios públicos de calidad, a no ser sujeto de detención ilegal, a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública, a la inviolabilidad del domicilio, a la debida diligencia, a una educación libre de violencia, a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros.

Esta CEDH reitera su compromiso en la protección y defensa de los derechos humanos y hace un exhorto a las autoridades para que se conduzcan con pleno respeto a los derechos fundamentales de los michoacanos.