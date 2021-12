Más de 25 mil unidades de sangre han sido captadas en el CETS en 2021

Morelia, Michoacán, 19 de diciembre del 2021.- El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS) de la Secretaría de Salud de Michoacán logró captar de enero al corte del 15 de diciembre de 2021 un total de 25 mil 800 unidades de sangre.

De acuerdo con María Dolores Camacho Aguilar, directora del CETS, por la emergencia sanitaria a consecuencia del COVID-19, los servicios y campañas de donación anuales se suspendieron de forma parcial en 2020 y por ello cerraron el año con 17 mil unidades.

Desde enero de 2021 el CETS reactivó su campaña permanente de recaudación, sobre todo porque la sangre captada generalmente se destina para la atención de pacientes graves que necesitan de manera urgente una transfusión sanguínea.

Los grupos sanguíneos más captados este por el CETS fueron: O positivo, A positivo, B positivo, pero también obtuvieron grupos poco comunes como O negativo, AB positivo y negativo, gracias a la donación altruista de las y los michoacanos.

Para donar sangre es indispensable presentar identificación oficial con fotografía, edad de entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no estar enfermo, no haber consumido bebidas alcohólicas ni medicamentos en las últimas 48 horas, sin registro de padecimiento de hepatitis tipo B y C, VIH y Sífilis, no estar embarazada o amamantando, ni haber tenido más de 3 embarazos.