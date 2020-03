Más de 240 mil trabajadores recibirán información peventiva sobre COVID-19: Sedeco

Morelia, Michoacán, a 19 de marzo de 2020.- Tras la reunión sostenida con el Comité de Seguridad en Salud del Gobierno del Estado, el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Melgoza Velázquez reconoció la disposición de los líderes empresariales para sumarse a la estrategia contra el COVID-19, con acciones como la presentación de propuestas de apoyo al sector, así como la distribución de material informativo en las empresas e industrias afiliadas.



De acuerdo con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raymundo López Olvera, las cámaras y organismos representan alrededor de 240 mil empleos formales; por ello, la reunión informativa en la que participaron el y las titulares de SEGOB, Salud y Coordinación General de Comunicación Social, tendrá un importante impacto en la concientización sobre las medidas preventivas de miles de trabajadores michoacanos, estimó Melgoza Velázquez.



Cabe señalar que luego de asistir a la reunión, el empresario turístico Germán Ireta Alas, reconoció el esfuerzo de la administración del Gobernador Silvano Aureoles Conejo para tener el acercamiento y convocar a representantes del sector productivo, para escuchar sus necesidades y propuestas.



Destacó que si bien en periodos anteriores se han presentado contingencias sanitarias, no se habían dado estas mesas de trabajo.



“No hubo mesa como ésta, en la que los empresarios expusiéramos en dónde nos encontramos para que el gobierno estatal nos escuche, hoy escuchamos alternativas de solución; las estoy escuchando y me voy complacido”, apuntó el ex presidente municipal de Morelia.