Más de 10 incendios se han registrado en áreas forestales en Tacámbaro

Tacámbaro, Mich.-28 de marzo de 2020.-Las áreas forestales y pastizales han registrado 10 incendios afectando áreas forestales y pastizales que son atendidos por brigadistas Protección Civil, Seguridad Pública y ciudadanos.

Entre las zonas afectadas está Joyas Altas, donde se reportó una hectárea dañada, también, en los alrededores la colonia Mujeres Campesinas.

Por el momento no se sabe las causas que provocaron los múltiples incendios, sin embargo se emitieron recomendaciones para el público con el fin de evitar más incidentes, como no tirar basura, no hacer quemas controladas sin la asesoría correspondiente, no tirar colillas ni encender fogatas.

Asimismo se reportó que los cuerpos de socorro encontraron tres cachorros entre las áreas incendiadas y los rescataron con vida, para después buscarles un hogar.

RED 113 MICHOACÁN Redacción