“Marcelo Ebrard será el candidato de Morena a la Presidencia de México”, asegura Blanca Piña

Zitácuaro, Mich., 17 de octubre de 2022.- La coordinadora general en Michoacán de los Comités de Apoyo a Marcelo Ebrard, Blanca Piña Gudiño, se reunió este domingo en Zitácuaro e Irimbo, con simpatizantes del proyecto del canciller, quienes coincidieron en trabajar para que sea candidato de Morena a la Presidencia de la República porque sólo él podrá dar continuidad a la Cuarta Transformación que comenzó Andrés Manuel López Obrador.

También, los asistentes refrendaron su apoyo a la senadora “porque siempre nos habla con la verdad y por eso vamos con ella y con Marcelo Ebrard”, señalaron.

En lo que fue la tercera gira de trabajo por el interior del estado y ante una centena hombres y mujeres, Piña Gudiño reconoció el interés de la gente de estos municipios por mantener los principios de Morena y por apoyar los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador que en cuatro años han beneficiado a millones de niños, jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad y por ello el mejor perfil para dar seguimiento a estas políticas públicas, es Marcelo Ebrard Casaubon.

En este contexto, la legisladora federal hizo un llamado a la unidad y trabajar para posicionar en Michoacán y en todo el país, al canciller mexicano y a participar en el proceso interno de Morena para seleccionar a su candidato.

La coordinara de los Comités de Apoyo a Marcelo, dejó en claro que más allá del respeto a los diferentes aspirantes a la candidatura de Morena a la Presidencia, Marcelo Ebrard es el mejor perfil para encabezar y dar seguimiento a la Cuarta Transformación que tanto ha beneficiado al país en sus diferentes rubros.

“Los mexicanos, los michoacanos, no debemos permitir que regresen a gobernar los que tanto daño hicieron por décadas al pueblo de México y el secretario de Relaciones Exteriores cumple al cien por ciento con todos los requisitos para evitar esto”, dijo la legisladora.

Piña Gudiño también recordó que Marcelo está buscando de manera enérgica, que el gobierno de Estados Unidos deje de vender a México armas a diestra y siniestra que son usadas por organizaciones criminales que han enlutado miles de hogares en la nación.

La senadora informó además que “El carnal Marcelo” estará pronto en la entidad para escuchar a los michoacanos, a los campesinos, a los obreros, a los jóvenes, a las mujeres, para que sepa de viva voz el sentir de la gente que todos los días sale a las calles a buscar su sustento.

En otra parte de su intervención, Blanca Piña habló de la necesidad de que se sigan creando fuentes de empleo para las y los jóvenes, para los que egresan de las universidades no se vean obligados a trabajar en otras cosas que no sean sus carreras pero principalmente para que no abandonen sus hogares y su tierra para migrar a la Unión Americana donde por lo general sufren vejaciones y malos tratos.

Por su parte, los presentes provenientes de las diferentes comunidades de Zitácuaro e Irimbo, reconocieron y coincidieron en que Marcelo es una persona honesta que conoce las problemáticas del país y tiene soluciones para que México siga avanzando con la Cuarta Transformación.

“Todo eso será posible con el Carnal Marcelo”, señalaron.