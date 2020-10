Mantienen Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas Bandera Amarilla: SSM

Morelia, Michoacán, a 6 de octubre de 2020.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), exhorta a la población a no relajar las medidas preventivas para romper la cadena de contagio por COVID-19, durante la Nueva Convivencia, principalmente en los municipios de Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan, donde se mantiene la Bandera Amarilla (riesgo alto).



Mientras que Pátzcuaro y Zamora pasaron a Bandera Verde, con lo que suman 31 municipios en esta clasificación; los 79 restantes se encuentran en Bandera Blanca.



Es importante la corresponsabilidad ciudadana para contener y mitigar el virus, por ello, el acatar las medidas sanitarias es una acción primordial, como evitar salir de casa si no es necesario, mantener la sana distancia, así como no tocarse la cara con las manos sucias.



Uso de cubrebocas, el constante lavado de manos o su desinfección con gel que contenga por lo menos 70 por ciento de alcohol; no saludar de beso, mano y abrazo, así como estornudar en el ángulo interno del brazo, son acciones indispensables en tanto no exista vacuna o tratamiento para la enfermedad.



Además de evitar la automedicación y acudir de manera inmediata a su médico si presenta alguna sintomatología.



La SSM pone a disposición de la población el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas médicas operacionales, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19 donde encontrarán toda la información disponible sobre este padecimiento.