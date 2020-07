Mañana 1 de julio, el segundo paso hacia la Nueva Convivencia en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 30 de junio de 2020.- Con el objetivo principal de romper la cadena de contagios por COVID-19, con el apoyo y corresponsabilidad de la población, este miércoles 1 de julio, Michoacán dará el segundo paso hacia la Nueva Convivencia.

En esta etapa, que contempla del 1 al 31 de julio, se contempla la apertura gradual del sector económico, con el fin de apoyar a la economía de las familias en el estado.

Por tal motivo, las medidas sanitarias serán más estrictas y con el apoyo de las autoridades de Salud, de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Sedena y Marina se vigilará que se cumplan con las indicaciones en los establecimientos y negocios de los 113 municipios.

Del 1 al 31 de julio, los establecimientos como hoteles, restaurantes, cines, centros comerciales e iglesias podrán aumentar su capacidad de un 25 a un 50 por ciento; mientras que los balnearios y lugares recreativos que no estaban permitido en el primer paso hacia la Nueva Convivencia, a partir del siguiente paso podrán ofrecer sus servicios, sólo a un 50 por ciento de su capacidad y con medidas estrictas de cuidado, tales como:

• Tener en todo momento filtros para detectar personas con síntomas,

• Mantener la sana distancia dentro de sus instalaciones,

• No permitir la presencia de adultos mayores,

• Dar a conocer el riesgo existente de contagio.

Los gimnasios también podrán empezar a ofrecer sus servicios a partir del 1 de julio, hasta en un 50 por ciento de su capacidad y mediante citas, mientras que los eventos deportivos sólo podrán realizarse sin público.

En relación a la reapertura de bares y antros, dependerá de la Bandera de Riesgo y el número de contagios de cada municipio; en los lugares donde sí podrán abrir, podrán hacerlo hasta un máximo del 50 por ciento de su capacidad, sólo de jueves a sábado y con estricto apego a espacios libres de humo de tabaco.

Cabe destacar que, en este segundo paso siguen prohibidas actividades como conciertos y eventos masivos, los velorios y sepelios, las manifestaciones y marchas, las clases presenciales, los eventos públicos de más de 100 personas y fiestas patronales y de las comunidades.

Además, para avanzar hacia la Nueva Convivencia, requiere en todo momento que las y los michoacanos identifiquen y adopten las medidas de protección, como:

1. Aislamiento en caso de ser positivos.

2. Quedarse en casa el fin de semana o por las tardes, si no tienen actividades esenciales que realizar.

3. No ir a tianguis y a centros comerciales con niños, adultos mayores o personas de riesgo.

4. Ante cualquier síntoma respiratorio, no asistir al trabajo y quedarse al menos 14 días en casa, con supervisión médica.

5. No asistir a lugares de alto riesgo, si pertenece al grupo de personas vulnerables.

6. No asistir a lugares con concentración de personas; tomar la sana distancia, lavarse las manos, no besos, no abrazos, no saludo de mano y usar siempre el cubrebocas.

Sumado a ello, el segundo paso hacia la Nueva Convivencia en Michoacán contempla la operación de los Guardianes de la Salud, quienes tendrán la tarea de la vigilancia sanitaria para garantizar el cumplimiento de protocolos establecidos.

Así mismo, continuarán las acciones de promoción de la salud en comunidades para fortalecer estilos de vida saludable, mientras que los Comités Municipales de Salud permanecerán como articuladores en la toma de decisiones para la contención de la epidemia.