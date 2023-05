Maestro de escuela rural pide una resbaladilla para sus alumnos, que no tienen donde jugar. ¿Quién se apunta para apoyar?￼

Las Peras Michoacán, una localidad rural con muchas necesidades, demasiadas; no se diga sus escuelas y las de los alumnos que toman clases en ese lugar. ¿Qué haríamos para ayudar a los niños y niñas que toman clases en escuelas rurales?

Una historia de las redes sociales, nos conmueve, nos motiva incluso a apoyar y ser mejores personas con los demás. Es el llamado de auxilio, la solicitud o necesidad que expone el usuario de Facebook, Piedras Israel y maestro de la escuela de Las Peras, que pide en las redes:

Tienes algún tipo de resbaladilla o juego infantil (de preferencia metálico ) que ya no lo uses?? o arrumbado?? Nuestra escuela no cuenta con ningún juego, pero nos sobran sonrisas y actitud… Juan Soto donará el mantenimiento e insralacion.. Ofrecemos bendiciones y nuestro agradecimiento y tú nombre el juego!!!! #: primero los juegos después sanitarios …

La cuenta de FB del maestro te la dejamos aquí para que apoyemos…

https://www.facebook.com/isra666dfffdff