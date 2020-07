LXXIV legislatura comprometida con el trabajo en favor de Michoacán y su gente.

Morelia, Mich., a 27 de julio del 2020.- La LXXIV legislatura del Congreso del Estado de Michoacán no ha escatimado en esfuerzos desde que las y los diputados integrantes asumieron como diputados locales, y es que en dos años de labor legislativa han realizado más de 105 sesiones, en las que se han desahogado asuntos de suma importancia para el desarrollo y progreso de Michoacán y su gente. En lo que respecta al primer periodo legislativo que presidió el diputado José Antonio Salas Valencia, se llevaron a cabo 57 sesiones, lo que representa un 200 % más del mínimo legal requerido, en estas sesiones se dieron trámite a 117 comunicaciones, 453 iniciativas, 154 propuestas, 48 posicionamientos, siete denuncias de juicio político y 361 dictámenes se presentaron ante el pleno. Muchas de las iniciativas que se presentaron durante este primer periodo legislativo ya fueron dictaminadas, analizadas y aprobadas, otras aún están en comisiones para su análisis y dictamen, pues cabe destacar que los trabajos en las distintas comisiones no se han detenido en ningún momento. De igual forma durante este periodo se llevó a cabo el Primer Parlamento Infantil, también se realizó el Séptimo Parlamento Juvenil, lo que sin lugar a dudas significa un trabajo arduo y que demuestra el compromiso de esta LXXIV legislatura por la inclusión de los menores y de la juventud en la vida política de Michoacán. Mientras tanto en el según periodo legislativo, encabezado por el diputado Antonio de Jesús Madríz Estrada, se llevaron a cabo 39 sesiones, de las cuales 17 fueron ordinarias, 13 extraordinarias, cuatro solemnes y cinco virtuales, ya que en este periodo se reformó la Ley Orgánica del Congreso del Estado, para habilitar este tipo de sesiones y no detener los trabajos derivado de la Contingencia Sanitaria. Con estos resultados se ha superado en un 248 % el mínimo legal requerido de sesiones y gracias a la innovación de las sesiones virtuales, los trabajos legislativos no se paralizaron en este poder ante la contingencia sanitaria por el virus SARS-Cov2 y las y los diputados michoacanos han continuado con la labor legislativa. Durante este segundo periodo legislativo se ha dado trámite a 173 decretos, 113 leyes de ingresos municipales, dos decretos del paquete fiscal, 56 reformas, dos nuevas leyes y 136 acuerdos, lo que representa una labor legislativa importante en beneficio de Michoacán. En lo que respecta al tiempo que ha estado la diputada Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez en la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se han llevado a cabo 10 sesiones, de las cuales nueva han sido virtuales y una presencial, en la que se dieron diversos nombramientos para el desarrollo y progreso del Poder Judicial y de diversos órganos autónomos de Michoacán. Es importante destacar que el Poder Legislativo ha sido coadyuvante con las autoridades sanitarias durante la contingencia por el Covid-19, pues desde el inicio de esta pandemia se han llevado a cabo reuniones y mesas de trabajo entre diputados y autoridades sanitarias, además de que en los últimos días se implementó el Plan Emergente Legislativo Covid-19, mismo que consta de reuniones con autoridades de los tres niveles del gobierno para trabajar de manera coordinada entre poderes. En esta LXXIV legislatura, el trabajo de las y los legisladores locales ha permitido avanzar en el desarrollo y bienestar de las y los michoacanos, pues el compromiso del Congreso del Estado ha sido claro desde el inicio de la actual legislatura, trabajar por Michoacán y su gente.