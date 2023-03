Luis Donaldo Colosio, destinado a estar en la memoria histórica de México: Memo Valencia￼

Tuxpan, Mich., a 19 de marzo de 2023. Mientras los ideales de justicia social que enarbolaba Luis Donaldo Colosio Murrieta, ex candidato priista a la presidencia de México, sigan vivos, aunque pasen los años, su memoria jamás será olvidada, sobre todo porque estaba destinado a permanecer en la historia como un gran presidente que acompañara a Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y Adolfo Ruiz Cortines, afirmó Memo Valencia, dirigente estatal del PRI, durante su participación como orador en el acto conmemorativo por el XXIX Aniversario Luctuoso del político mexicano, efectuado en Tuxpan, uno de los últimos municipios visitados durante su gira proselitista antes de ser asesinado en Tijuana.

“La llama sigue viva en muchas mexicanas y muchos mexicanos que jamás permitirán que se extinga, porque Colosio vive mientras continuemos luchando por sus ideales, los cuales son ideales del Partido Revolucionario Institucional. Habría sido uno de los mejores, su trayectoria, su personalidad, su capacidad y honradez eran garantía de ello, estaba destinado sin lugar a dudas a ser compañero histórico de Juárez, de Cárdenas y de Ruiz Cortines”, dijo.

Insistió en su discurso, que con Colosio Murrieta, sin duda, nuestro presente sería totalmente diferente, porque era un hombre adelantado a su época y era lo que se necesitaba para poner orden en México.

“Sin su irreparable pérdida nuestro presente, sería distinto, sería mejor, sería mucho mejor, nunca tendríamos que soportar tropiezos históricos como el de Fox o el de Calderón, y también el de algunos que llegaron al poder por nuestro partido y que se olvidaron en él de los ideales revolucionarios de nuestro instituto político”, comentó Valencia Reyes.

El dirigente estatal del Revolucionario Institucional, pidió al priismo y a los mexicanos, recordar y honrar el legado de Luis Donaldo Colosio siendo mujeres y hombres a la altura de las circunstancias que la sociedad nos demanda.

“Hoy vivimos, sufrimos, sentimos y vemos un México con hambre y sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley, quienes deberían de servirle, cuándo mitigaremos esa hambre y esa sed, no lo sé, porque no veo en nuestras élites gubernamentales la capacidad de hacerlo, dónde hay voluntad no veo habilidad, y donde veo habilidad no se observa voluntad”, refirió.

El presidente municipal del PRI en Tuxpan, Efrén Hernández Ávila, tomó también la palabra y al igual que Memo Valencia, pidió a la militancia trabajar unidos para fortalecer el legado del ex candidato presidencial.

Tras el acto conmemorativo, los dirigentes, junto con la secretaría general del partido, Xóchitl Gabriela Ruíz González, la estructura priista, así como el edil de Tuxpan, Carlos Alberto Paredes, militantes, sectores y organizaciones, montaron guardia de honor y colocaron una ofrenda floral en memoria de Colosio Murrieta.

Además, se entregaron reconocimientos póstumos a expresidentes municipales de Tuxpan y de otros municipios emanados del PRI, así como a cuadros distinguidos.

A la ceremonia conmemorativa acompañaron Fernando Palomino, edil de Irimbo; Beatriz Álvarez Navarro, secretaría general del Comité Directivo Municipal en Tuxpan; los expresidentes del Comité Directivo Estatal del PRI, Julián Rodríguez Sesmas y Osvaldo Fernández Orozco; el secretario de Organización, Arturo Gamboa Mendoza; los diputados locales, Felipe Contreras y Gloria Tapia, comisariados ejidales; encargados del orden; el diputado federal, Roberto Carlos López, así como líderes de sectores y organizaciones.