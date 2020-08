Lucila Martínez asume los gastos de la enfermedad por Covid-19 con recursos propios

Frente a las versiones de apoyos a legisladores para el tratamiento por el COVID- 19 en el Congreso del Estado, la diputada Lucila Martínez Manríquez, aclaró que, en su caso, desconoce dicha situación, ya que no ha sido informada y toda vez que padece la enfermedad, lo está asumiendo con recursos propios, por lo que rechaza cualquier señalamiento, al subrayar que no ha solicitado apoyos y no lo hará.

“Debido a mi situación, me enteré, hasta el día de hoy, sobre los señalamientos que se dieron durante el fin de semana y quiero aclarar que desconozco a fondo el tema, pero puedo asegurar que estoy asumiendo la enfermedad con recursos propios; no he solicitado ni solicitaré apoyo económico para vencer al Coronavirus”, recalcó.

Lucila Martínez enfatizó que, ante el incremento de casos en nuestro país, los representantes populares deben solventar sus necesidades y esta enfermedad con recursos propios, porque no sería congruente ni correcto hacer uso de los recursos públicos.

“Todos los ciudadanos tenemos acceso a la atención médica pública y quienes hagamos uso de los medios particulares, tiene que ser bajo nuestra responsabilidad y solvencia. En mi caso, me atiendo con un médico particular y no he requerido ser internada”, señaló.

Dejó claro que no ha sido notificada de ningún acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, por lo que desconoce si es real la información que circuló y en el caso de que se le informe de algún apoyo no lo aceptará.

“Dudo que alguien de los compañeros que, en este momento, este padeciendo la enfermedad, estén concentrados en buscar apoyo económico, porque lo importante en este momento es sobreponernos y vencer al COVID-19, y en lo que menos se piensa es en eso”, dijo.

Manifestó su solidaridad con el pueblo de Michoacán, México y el mundo ante esta grave crisis, con todas las familias que están enfrentando el COVID-19, y para quienes han perdido un ser querido en esta lucha.

“Un descuido puede contagiarte y cambiar tu vida, por eso quiero invitar a todas y todos a seguir cuidándose, a seguir tomando en cuenta todas las recomendaciones, sólo así evitarán contagiarse y vivir lo que muchos hoy padecemos”, detalló.

Sobre su estado de salud, informó que continúa con el tratamiento y confía en que podrá salir adelante, mientras tanto, se encuentra en su casa, desde donde mandó un mensaje de solidaridad para todas y todos los que hoy están padeciendo esta enfermedad.