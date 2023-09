¿Los suplementos ayudan al sistema inmunológico? Harvard responde

Existen muchos suplementos nutricionales en el mercado que prometen ayudar al sistema inmunológico. Para ello, la Universidad de Harvard en EE.UU. explica si estos productos realmente funcionan y cómo fortalecer las defensas del organismo.

No, no funcionan. Según expertos de la Universidad de Harvard, no existe evidencia concluyente de que algún producto en particular pueda mejorar significativamente la función inmune en personas sanas.

Sin embargo, explicó que los suplementos pueden funcionar a menos que una persona tenga deficiencia de nutrientes importantes como vitamina C o zinc, o tenga una enfermedad como cáncer o VIH.