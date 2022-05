Los feminicidios no se resolverán por decreto: PRI Michoacán

Morelia, Michoacán, a 12 de mayo de 2022. La violencia en contra de las mujeres solo se resolverá en función de que el gobierno estatal asuma su responsabilidad para prevenir los delitos, ya que Michoacán encabeza las cifras en ejecuciones, personas desaparecidas, periodistas asesinados y ahora, en feminicidios, enfatizó el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes.

“Los feminicidios no se resolverán por decreto en Michoacán, porque acuerdo al INEGI, el 93 por ciento de los delitos no se denuncian, aunado a que una mayoría de los que sí se denuncian quedan sin resolver, por lo que el problema no se resolverá con más años de cárcel para delitos que no se castigarán”, destacó.

Lo anterior, luego de que en las últimas 24 horas fueran localizadas sin vida dos mujeres de 26 y 30 años de edad, que fueron levantadas por un grupo armado en el municipio de Senguio, así como el asesinato de una menor de 15 años en Zamora, por lo que condenó la indiferencia gubernamental para atender el problema de manera integral.

De igual manera, sobre los hechos ocurridos en Nueva Italia, donde habitantes de ese municipio acosaron a un convoy del Ejército, el líder estatal lamentó que el presidente de la República declare que se cuida a los delincuentes, por tratarse de seres humanos.

Por su parte, la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en Michoacán (ONMPRI), Marisol Aguilar Aguilar, detalló que en lo que va de este 2022, se han reportado un total de 102 asesinatos de mujeres en Michoacán, lo que significa que el aumento en las penas no resuelve la problemática.

“Nos preocupa que quieran que la solución sea un populismo punitivo de un aumento de años en las penas”, indicó.

También, recordó, que desde junio de 2016 se decretó en Michoacán la alerta de violencia de género en 14 municipios, sin que hasta el momento haya resultados tangibles o disminución en los casos.

“Pareciera que ser mujer en este país representa una doble vulnerabilidad; nos han invisibilizado desde los presupuestos y necesitamos políticas públicas más integrales y que en las carpetas de investigación y en la parte judicial se eliminen la impunidad y la corrupción”, señaló.