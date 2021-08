Los conservadores buscan el “ojo por ojo y diente por diente”, nos quieren tuertos y chimuelos: AMLO

En su visita a Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a arremeter contra sus adversarios, en especial a quienes llama “conservadores”.

Nosotros sostenemos -y esto es distinto, es diferente- que la paz es fruto de la justicia y que el ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan algunos a tomar el camino de las conductas antisociales.

Por eso en Sinaloa y en todo el país estamos invirtiendo mucho en programas de bienestar, atendiendo a los jóvenes, que tengan acceso a la educación, que tengan posibilidades de trabajo, estamos invirtiendo para desarrollar el campo.

En el caso de Sinaloa es considerable la inversión destinada a los municipios con más marginación en el estado. Vamos a visitar, por ejemplo, hoy Badiraguato y vamos también a estar en Tamazula, Durango, que está muy cerca de aquí, de Sinaloa.

Bueno, en el caso de Badiraguato se está haciendo un camino en toda la sierra para comunicar a Sinaloa con Chihuahua, de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, ese es un camino muy importante.

Y en Badiraguato se está invirtiendo como nunca se había hecho en programas de desarrollo. Les voy a dar a conocer el programa de bienestar para Badiraguato, para que se tenga una idea de cómo la estrategia nuestra es distinta. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede y no funciona, y no es humano enfrentar el mal con el mal, al mal hay que enfrentarlo haciendo el bien.

Y esto a los conservadores, que tienen una mentalidad autoritaria, no les cuadra, no les gusta, porque apuestan mucho al ojo por ojo, al diente por diente, a que nos quedemos tuertos todos y chimuelos.

Nosotros tenemos una concepción distinta. Cuando dije: Abrazos, no balazos, hasta se burlaron, y todavía, pero les vamos a demostrar que es más eficaz, más humano enfrentar el problema de la inseguridad atendiendo las causas que originan la violencia. Es un desafío, es un reto, pero vamos a lograr salir adelante.