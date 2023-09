Los científicos aseguran que Jaime Maussa cometió fraude por supuestos “alienígenas”

La exhibición de los supuestos “extraterrestres” en México, primero frente a los legisladores en la sede del Congreso y luego frente a los periodistas, generó todo tipo de comentarios, incluidas burlas y escarnio. Voces científicas describieron el miércoles sin rodeos los supuestos cuerpos de “no humanos” como un engaño.

El periodista y ufólogo mexicano José Jaime Maussan Maussan fue maestro de ceremonias, tanto en el parlamento como luego en la prensa, cuando presentó dos cajas en las que decía que los cuerpos “secos” fueron encontrados en Perú en 2017. Describió a “no humanos”. que no son parte de nuestra evolución terrenal”.

Las figuras eran del tamaño del esqueleto de un niño. “Si el ADN nos muestra que no son humanos y que no hay nada en el mundo que se le parezca, entonces deberíamos aceptarlo; no son humanos, no queremos llamarlos extraterrestres porque no lo sabemos. “, dijo ante los legisladores mexicanos el martes.