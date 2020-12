López Obrador y su cerebro. Hoy en Carrera 2021 de Christián Gutiérrez

Carrera 2021.

López Obrador y su cerebro

Christián Gutiérrez.

Hablemos de psicología cognitiva, aplicada a la comunicación política.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es un político incongruente y parte de sus acciones lo retratan así; desde luego, hay una explicación.

Al hablar de psicología cognitiva aplicada a la comunicación, se puede hacer referencia a lo que el psicólogo social Leon Festinger, llamó Disonancia Cognitiva, para explicar el porqué López Obrador engaña y se autoengaña.

En términos simples, la Disonancia Cognitiva se presenta cuando una persona hace un esfuerzo para que sean coherentes sus creencias, con sus actitudes y su conducta.

Con seguridad, usted lo ha escuchado así: “Se debe ser congruente entre lo que se piensa, dice y hace”. Así se conoce popularmente y esto ayuda a entender la Disonancia Cognitiva.

En realidad, casi todos los seres humanos trabajan para que no haya inconsistencia en sus ideas, porque esto genera malestar en el cerebro. Por ello incluso, se llega al autoengaño.

Un ser humano busca coherencia entre su pensamiento, palabras y acciones y para no sentir malestar, “se reequilibra así mismo autoengañándose”. Es la autopoiesis (equilibrio) natural que buscan los sistemas, cuando hay demasiada energía negativa. Esto sucede, porque se busca la sobrevivencia o equilibrio del sistema.

El problema de estas manifestaciones psicológicas del Presidente de México, es que busca la consonancia cognitiva (congruencia) “a como de lugar”, y eso le debe estar generando estados de ansiedad muy fuertes. El Presidente debe vivir en constantes estados de ansiedad y esto, al tomar decisiones día a día, con seguridad le resta efectividad y empatía hacia los demás.

Si el Presidente se aferra a sus creencias y se autoengaña, es muy posible que una parte de su cerebro quede ciega a realidades que presenta México y los mexicanos.

Este es un grave problema en el que pudiera estar metido el Presidente de México.

Seguramente su cerebro diseña trampas para autoengañarse. Estas trampas lo deben estar convenciendo de que todo lo que hace es correcto y “congruente” a su visión de las cosas. Sin embargo, esta ceguera lo debe estar aislando del mundo real y de los problemas en tiempo real. Por ello hoy se le aprecian más errores. ¿Por qué cree usted que ocupa más tiempo en “las mañaneras”? Para tratar de aliviar el dolor que debe sentir su cerebro al registrar demasiada Disonancia Cognitiva.

Ahora lo digo de manera aún más simple: Cuando hay Disonancia Cognitiva, “se suele aceptar la mentira como verdad, para no hacer sufrir al cerebro”.

¿Y qué decir de los que parecen no ver las incongruencias del Presidente de México? Con frecuencia me lo preguntan, sobre todo los opositores políticos a López Obrador. Aquí les dejo la repuesta: Algunos seguidores parecen ciegos porque su cerebro – es gente que con frecuencia recibe algún beneficio del Presidente López Obrador-, justifica la Disonancia Cognitiva del Presidente de México.

Para explicar esto, se hicieron experimentos en la Universidad de Stanford, que demostraron cómo estudiantes que recibieron dinero, justificaron hechos incongruentes; había disonancias entre las cogniciones en conflicto, pero aún así no las calificaron como “malas”.

Mas simple: Si no hay una causa que justifique el comportamiento, es más fácil que el individuo cambie de pensamiento. Si hay una causa, no lo cambiará. El mexicano que no reciba apoyo del Presidente, podrá cambiar su pensamiento respecto a López Obrador. El mexicano que reciba apoyo, con frecuencia justificará las disonancias (incongruencias), como las siguientes:

Lo anterior son algunos ejemplos de incongruencias públicas del Presidente.

Bueno, y con todo esto, ¿la oposición lo podría disminuir como marca política? Sin duda. Los encuadres psicológicos de comunicación serían clave, pero eso mejor lo dejamos para otras columnas.

* El autor es consultor, estudia la maestría en Comunicación, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho.

