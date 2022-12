“Logramos defender desde el Congreso el presupuesto para las mujeres michoacanas”, señaló Samanta Flores

Pátzcuaro, Michoacán, 27 de diciembre de 2022.- Para fortalecer el desarrollo de las mujeres se debe contar con un presupuesto suficiente, que permita la consolidación de programas y apoyos para las michoacanas, enfatizó Samanta Flores Adame, diputada por Pátzcuaro.

La legisladora integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género reconoció que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio de 2023, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas tendría una reducción, por lo que se trabajó para no perjudicar a las miles de mujeres que son beneficiadas con los programas que maneja la dependencia.

“De manera realista y responsable analizamos la forma de no perjudicar a esta importante dependencia que apoya a las mujeres michoacanas, donde logramos no solo mantener el presupuesto del 2022, sino que pudimos etiquetar más recursos para que esta Secretaría siga apoyando a más mujeres y sus familias; no es el recurso que esperábamos ni el suficiente, pero logramos defenderlo y hacerle un pequeño incremento”, destacó.

Samanta Flores detalló que el presupuesto que proponía el ejecutivo era reducir la cantidad del año 2022, dejando para el 2023 un presupuesto de 64 millones 139 mil 558 pesos, por lo que la legisladora emprendió la lucha para incrementar el recurso dirigido a esta dependencia encargada de apoyar a las mujeres, teniendo así éxito en su gestión y logrando un incremento de más de medio millón de pesos para quedar en 64 millones 839 mil 558 pesos, “buenos pero no suficientes” reafirma.

“Logramos defender el presupuesto destinado para las mujeres; con mucho diálogo, lucha y gestión se pudo etiquetar más recurso que el año pasado, lo que esperamos se reflejará en más apoyo y atención de manera directa a miles de mujeres que se encuentran en situación vulnerable”. Las mujeres michoacanas cuentan con una aliada que trabajará para defender los temas más importantes en la agenda”, expresó Flores Adame.

La diputada por Pátzcuaro también comentó que esta lucha no se detiene, pues se necesita mucho mayor presupuesto para llevar a cabo acciones reales que ayuden a las mujeres y no solo intenciones en discursos, dijo la legisladora patzcuarense.

Michoacán es uno de los estados con mayor incidencia en violencia contra las mujeres, y es un trabajo de todas y todos hacer hasta lo imposible por frenar este terrible mal que va en ascenso, recalcó.