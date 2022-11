Localiza Fiscalía General a adolescente reportado como desaparecido, en Tarímbaro

Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre de 2022.- Trabajos de investigación realizados por personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), permitieron localizar a un adolescente de 14 años, que fue reportado desaparecido en el municipio de Tarímbaro.

Familiares de J.I.R.A., denunciaron ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, que el pasado 7 de noviembre, el adolescente fue visto por última vez en el municipio de Tarímbaro, desconociéndose desde ese momento su paradero.

Por lo anterior, la Fiscalía Especializada activó el protocolo de búsqueda establecido en la Alerta Amber, al encontrar elementos que hacían suponer que su integridad estaba en peligro, por lo que elementos de la institución implementaron un operativo que permitió ubicar al agraviado en el municipio de Morelia.

J.I.R.A., fue asegurado y presentado en las instalaciones de la FGE donde lo certificaron médicamente, además de manifestar que su ausencia se debió a motivos personales, por lo que se dio por concluida la investigación.

Ante un delito de desaparición, la FGE solicita a la población denunciar de manera inmediata ante la Fiscalía Regional más cercana, o bien, ante la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, ubicada en Calzada La Huerta #3056, Morelia, Michoacán, o comunicarse al teléfono 443 299 6698 y 8006142323.

La FGE ratifica su compromiso de investigar y perseguir cualquier delito que atente contra la integridad de las niñas, niños y adolescentes en Michoacán.

