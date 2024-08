Lo secuestraron tras engañarlo con presunta reunión con el Gobernador de Sinaloa, afirma el Mayo Zambada

A través de un documento publicado esta mañana, Ismael Mayo Zambada asegura que no se entrego a las autoridades como se había planteado en un inicio, de acuerdo con la información expresada Zambada fue engañado con una supuesta reunión con el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para después secuestrarlo y entregarlo a la policía.

DECLARACIÓN DE ISMAEL ZAMBADA GARCÍA

Desde que fui traído en avión a Estados Unidos desde México el 25 de julio de 2024, ha habido muchos informes inexactos en los medios de ambos países. En esta declaración brindaré los hechos reales de lo que sucedió ese día. Deseo decir desde el principio que no me entregué ni vine voluntariamente a los Estados Unidos.

Tampoco tuve ningún acuerdo con ninguno de los gobiernos. Por el contrario, fui secuestrado y traído a los Estados Unidos por la fuerza y ​​en contra de mi voluntad. Los detalles de cómo sucedió esto se detallan a continuación.

Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Conocía una disputa entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, excongresista federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sobre quién debería dirigir esa institución.

Me dijeron que además de Héctor Cuen y el gobernador Rocha Moya, en la reunión también estaría presente Iván Guzmán Salazar. El 25 de julio, fui al rancho y centro de eventos llamado Huertos del Pedregal en las afueras de Culiacán donde se llevaría a cabo la reunión. La reunión estaba prevista para las 11:00 horas y llegué un poco temprano. Vi una gran cantidad de hombres armados con uniformes militares verdes que supuse eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos. Me acompañaron cuatro miembros del personal de seguridad. de los cuales dos se quedaron fuera del perímetro.

Los dos que entraron conmigo fueron José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa y Rodolfo Chaidez, miembro de mi equipo de seguridad desde hace mucho tiempo. Mientras caminaba hacia el área de reunión vi a Héctor Cuen y a uno de sus ayudantes. Los saludé brevemente antes de entrar a una habitación que tenía una mesa llena de frutas. Vi a Joaquín Guzmán López, a quien conozco desde pequeño, y me hizo un gesto para que lo siguiera. Confiando en la naturaleza de la reunión y en las personas involucradas, seguí sin dudarlo.

Me llevaron a otra habitación que estaba a oscuras. Tan pronto como puse un pie dentro de esa habitación, fui emboscado. Un grupo de hombres me agredió, me tiró al suelo y me puso una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron y luego me obligaron a subir a la caja de una camioneta. Durante toda esta terrible experiencia, fui sometida a abuso físico, lo que me provocó lesiones importantes en la espalda, las rodillas y las muñecas. Luego me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado.

Joaquín me quitó la capucha y me ató con bridas al asiento. No había nadie más a bordo del avión excepto Joaquín, el piloto y yo. El vuelo duró aproximadamente entre 2 y 3 horas, sin escalas hasta que llegamos a El Paso, Texas. Fue allí, en la pista, donde los agentes federales estadounidenses me arrestaron.

La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es completa e inequívocamente falsa. Me trajeron a este país por la fuerza y ​​bajo coacción sin mi consentimiento y en contra de mi voluntad. Tengo conocimiento que la versión oficial que dan las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuen fue baleado la noche del 25 de julio en una gasolinera por dos hombres en motocicleta que querían robar su camioneta.

Eso no es lo que pasó. Fue asesinado al mismo tiempo y en el mismo lugar donde fui secuestrado. Héctor Cuen era un viejo amigo mío, y lamento profundamente su muerte, así como la desaparición de José Rosario Heras López y Rodolfo Chaidez, a quienes nadie ha identificado. visto o escuchado desde Creo que es importante que la verdad salga a la luz. Esto es lo que ocurrió. en lugar de las historias falsas que están circulando.

Hago un llamado a los gobiernos de México y Estados Unidos a ser transparentes y brindar la verdad sobre mi secuestro a Estados Unidos y sobre las muertes de Héctor Cuen, Rosario Heras, Rodolfo Chaidez y cualquier otra persona que haya perdido la vida ese día También hago un llamado al pueblo de Sinaloa a tener moderación y mantener la paz en nuestro estado. Nada se puede solucionar con la violencia. Ya hemos pasado por ese camino antes y todos pierden.

-Ismael Mayo Zambada