Llega Uichu a cada rincón de Morelia con atención y salud para las mascotas

San José de las Torres, mpio. de Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2020.- Uichu, la Unidad Móvil de Esterilización Canina-Felina, continúa llegando a cada rincón del territorio de Morelia, particularmente a los más alejados y de mayor necesidad de la ciudad, dando atención y salud a las mascotas de manera gratuita.



Este martes, la campaña “Uichu”, impulsada por la Coordinación General de Comunicación Social, la Secretaría de Salud y asociaciones como Hermano Animal y Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos (CHAPAD), cumplió dos días en la comunidad de San José de las Torres, en donde las y los habitantes, tuvieron la oportunidad de llevar a sus perritos y gatitos para ser atendidos por especialistas.



En este marco, Julieta López Bautista, coordinadora general de Comunicación Social destacó y reconoció la respuesta de la población durante estas semanas entre la población, ya que han acudido a Uichu para cuidar a sus mascotas.



“Es vital cuidar a nuestras mascotas, son parte de nuestra vida, cuidar de ellos es muestra de humanidad, de empatía y amor por los seres que dan alegría en los hogares”, expresó.



Luego de cumplirse seis horas de jornada junto con sus dos compañeros, también Médicos Veterinarios de la SSM, Claudia Isamara Ávila Arredondo platicó de su experiencia al arribar a las comunidades más alejadas de Morelia, ofreciendo el servicio de esterilización y de vacuna antirrábica a cada uno de esos seres que en ocasiones son los más olvidados.



“A mí me encanta mucho mi trabajo y estar ayudando a los animalitos, sé cuántos nacimientos podemos evitar por año con este tipo de acciones, es muy satisfactorio para mí, estar aquí y que me hayan tomado en cuenta para participar en esta unidad”, expresó.



Claudia Isamara, informó con beneplácito que más de 18 perritos y gatos fueron acercados este martes por sus dueñas y dueños a la unidad, que se suman a los cerca de 40 que ya han sido atendidos en San José de las Torres.



“Es muy importante ya que evitamos la sobrepoblación, que es lo que hemos visto mucho por aquí, muchos animalitos de calle, pero ya estando esterilizados obviamente ya no se van a reproducir, además de que se evitan también las enfermedades tanto en hembras como en machos”, dijo.