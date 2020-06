Llama SSM a no relajar medidas ante el COVID-19 en el Día del Padre

Morelia, Michoacán, a 20 de junio de 2020.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), invitó a los padres de familia michoacanos a no realizar celebraciones en el marco del Día del Padre, lo anterior para evitar contagios de COVID-19.



La dependencia pidió además no relajar las medidas preventivas para el cuidado de la salud, dado que la prevalencia del virus todavía es alto en el estado y lo prioritario en este momento es cuidar la salud de todas y todos.



La secretaría que encabeza Diana Carpio Ríos indicó que es importante que la población tome conciencia de no salir a festejar el Día del Padre en restaurantes, bares o lugares concurridos, ya que se corre el riesgo de un incremento en el número de casos.



Igualmente solicitó no acudir a las tiendas a comprar regalos y no visitar panteones o llevar serenatas, dado que este tipo de actividades son factores de riesgo.



Festejar a distancia, privilegiando la salud de quienes nos han cuidado, es ahora la prioridad, en virtud de que una de las maneras más afectivas para evitar contagios es quedarse en casa.



La corresponsabilidad de las y los michoacanos es muy importante para mitigar el contagio y contener la incidencia que repunta a diario, sobre todo en los municipios de Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Apatzingán y Huetamo.



Sí la ciudadanía no cuida su salud, será muy difícil que las acciones sanitarias de promoción y prevención que implementa la SSM y el Gobierno del Estado, den los resultados necesarios para la contención de la epidemia, indicó la dependencia.



Por último, la Secretaría pidió a las y los michoacanos mantener como obligatorio el uso de cubrebocas todo el tiempo, ya que se ha demostrado su efectividad para contener la trasmisión del virus, además de otras medidas básicas como lavarse las manos continuamente, no saludar de beso, abrazo o mano y al estornudar cubrir la boca con el codo.



El Gobierno del Estado pone a disposición de la población el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19, donde encontrarán toda la información disponible sobre COVID-19.