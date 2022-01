Llama IMSS a evitar reuniones durante Día de la Candelaria para reducir riesgo de contagios por COVID-19

El doctor Diego Balcón Caro, coordinador de Programas Médicos de Nutrición en la División de Promoción de la Salud, indicó que en caso de realizar las reuniones, se deben mantener las medidas sanitarias.

Es necesario moderar las porciones de comida a consumir y tratar de compensarlo con actividad física para que no se vuelva un problema a largo plazo.

Debido a que la pandemia por COVID-19 sigue activa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llamó a la población a evitar en la medida de lo posible reuniones con otras personas en lugares como el trabajo o el hogar el próximo Día de la Candelaria, a fin de reducir riesgos de contagio.

En caso de conmemorar esta celebración del 2 de febrero, la recomendación es mantener las medidas sanitarias como sana distancia, uso de cubrebocas e higiene de manos, a pesar de cumplir con el cuadro completo de vacunación, indicó el doctor Diego Salomón Balcón Caro, coordinador de Programas Médicos de Nutrición en la División de Promoción de la Salud.

“Si bien la población está actualmente comenzando a completar sus esquemas de vacunación por grupo de edad, no debemos olvidar que el estar vacunados no significa que no nos vamos a contagiar, sino que la vacuna nos protege de formas graves de la enfermedad, de tal modo que los contagios pueden seguir si bajamos la guardia y provocar que la pandemia se siga expandiendo”, abundó.