Llama Gobernador a vivir una temporada navideña diferente

Morelia, Michoacán, a 7 de diciembre de 2020.- Michoacán debe prepararse para vivir una temporada navideña diferente, aseguró el Gobernador Silvano Aureoles Conejo al insistir en su llamado a la población para que no baje la guardia frente al COVID-19, debido a que la entidad ha regresado al Semáforo Naranja.



“No nos queda más que elevar al máximo la prevención, prepararnos para una temporada navideña diferente, sin reuniones familiares como lo hacíamos antes, sin celebraciones masivas”, dijo.



Tras cerca de 10 meses de crisis sanitaria, en donde miles de personas se siguen contagiando y casi 110 mil personas han perdido la vida en México por el coronavirus, el mandatario estatal insistió en su llamado a la población a quedarse en casa si no es necesario salir, o en todo caso, limitar las salidas a lo estrictamente necesario, más aún en este mes de diciembre.



“Diciembre es el mes con mayor tradición de fiestas religiosas, familiares, de todo tipo, y en el marco de la epidemia, eso lo hace ser un mes altamente riesgoso y determinante para saber si podremos controlar la epidemia o no en el estado, en consecuencia, se vuelve el mes más riesgoso para la salud de nuestras familias”, apuntó.



Al ser este mes, una temporada tradicional para la convivencia en el que las familias quieren reunirse, abrazarse y estar juntas, visitar algún lugar o ir de vacaciones, Silvano recalcó que ahora no se podrá debido a que los contagios por COVID-19 siguen en aumento.



“Todo el estado debe de mantenerse en guardia, el gobierno está centrando su atención en todos los municipios, pero de manera especial, en los 15 que presentan mayor riesgo de contagio, por la cantidad de habitantes que tienen”, explicó.



Explicó que actualmente, 4 de cada 10 michoacanos que se toman la muestra de COVID son positivos, siendo Morelia el municipio con mayor número de contagios.



Por todo ello, el Gobernador llamó a las y los michoacanos a acatar las siguientes indicaciones:



1. Celebrar la navidad y año nuevo, solamente con las personas que viven en casa, sin más invitados;



2. Suspender toda reunión masiva, están prohibidas;



3. Evitar compras en lugares con mucha afluencia de personas;



4. No realizar o asistir a peregrinaciones, no organizar posadas, ferias o fiestas populares;



5. Evitar hacer reuniones donde haya adultos mayores o personas vulnerables;



6. Y lo más importante, usar el cubrebocas todo el tiempo fuera de casa o con más personas.



“Son momentos en que la humanidad debe pensar en el bien de todos, en la salud personal, y de quienes nos rodean. Quedarnos en casa es la mejor forma de celebrar con nuestros seres queridos”, finalizó.