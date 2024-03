Llama Fabiola Alanís a respetar y garantizar la libre manifestación de las mujeres con motivo del 8M

Se debe tomar en cuenta el Decálogo para no criminalizar la protesta social, afirmó

Morelia, Michoacán, 06 de Marzo de 2024.- Desde las instituciones y el servicio público se debe garantizar la libre manifestación de las mujeres el próximo viernes, afirmó la dirigente estatal de la organización “Por Ellas Por Todas”, Fabiola Alanís Sámano, quien llamó a regirse por el “Decálogo por la libertad y la paz en la protesta social” que emitió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal en noviembre pasado.

En la antesala de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la ex titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) consideró que es prioritario que no se use la fuerza pública para reprimir, agredir o afectar a las personas que expresen sus ideas de forma pacífica este 8 de marzo.

Y recordó que existen los protocolos, planes operativos y capacitaciones de los cuerpos de seguridad de México para atender la protesta social de las mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores, a fin de priorizar las acciones de prevención y el diálogo, para evitar las confrontaciones entre las manifestantes y terceros.

La especialista en políticas públicas con perspectiva de género recordó que el “Decálogo por la libertad y la paz en la protesta social”, dado a conocer puntualmente a los responsables de la seguridad pública en los estados, indica que vivimos en un país de hombres y mujeres libres de manifestar sus ideas, reunirse y expresarse del modo que decidan, sin discriminar, criminalizar, afectar los derechos de terceros, ni promover la guerra, el odio o la violencia, al contrario, puntualizó que el diálogo debe ser privilegiado en todo momento.

En ese sentido, puntualizó, también se debe garantizar y respetar la labor de periodistas y comunicadores durante las manifestaciones aninciadas y ante cualquier forma de protesta social.