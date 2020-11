Llama Carlos Herrera a tomar medidas de autocuidado ante temporal

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2020.- El secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello lanzó un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones ante las bajas temperaturas que se registrarán en las próximas horas en la entidad.

“En su paso por Michoacán, el frente frío número 11 causará bajas temperaturas, buscaremos generar condiciones para que los sectores vulnerables estén protegidos ante posibles afectaciones de salud “, señaló el encargado de la política interna.

El secretario de Gobierno sostuvo que aunado a la epidemia por COVID-19 es necesario reforzar las medidas de autocuidado ante el temporal.

Herrera Tello puntualizó que la prioridad de atención se centrará en las zonas altas y boscosas de Michoacán y recomendó a la ciudadanía seguir las siguientes recomendaciones:

• Abrigarse lo suficiente, preferentemente usando la técnica de cebolla (vestirse por capas).

• Proteger rostro, cabeza, manos y orejas.

• Al salir de un lugar caliente, cubrir boca y nariz para evitar respirar aire frío.

• No utilizar doble media o calcetín ya que esto bloquea la circulación, en su caso utilizar calcetines de lana.

• En los días extremadamente fríos o con vientos fuertes, limitar la cantidad de tiempo al aire libre, ya que las exposiciones prolongadas pueden producir hipotermia y en casos extremos, congelación.

• Protegerse de la radiación solar con bloqueadores, asimismo, usar protectores labiales y cremas hidratantes para la piel para evitar resequedad por presencia de ambiente frío y seco.

• Alimentarse sanamente en invierno, procurar ingerir una mayor cantidad de calorías, vitaminas y líquidos (de preferencia tibios), frutas y nueces.

• Mantener una ventilación adecuada en caso de usar algún calefactor en casa, con la finalidad de evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

• No encender anafres o braseros dentro de lugares cerrados o con mala ventilación.

• Procurar que los niños no se acerquen para evitar accidentes.

Ante cualquier eventualidad que lleve a situaciones de riesgo, accidentes o afectaciones por fenómenos naturales, se dispone de la línea telefónica de emergencias 9-1-1.