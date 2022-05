Llama Alfonso Martínez a defender la democracia y las instituciones

Morelia, Michoacán; 9 de mayo de 2022.- “Tenemos que luchar todos para que en nuestro país prevalezca la democracia, que se fortalezca; hoy más que nunca debemos mantenernos unidos en la defensa de las instituciones y que no organice nuevamente el gobierno las elecciones” sentenció el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Lo anterior, al asistir este domingo, como invitado especial al aniversario 33 del Partido de la Revolución Democrática, en el que dio la bienvenida a Morelia a simpatizantes y militantes, senadores, diputados federales y locales, a quienes conminó, desde sus trincheras, a seguir en unión en una lucha que no ha culminado, para la construcción de un México democrático.

Ante la presencia del líder nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano Grijalva y del dirigente del PRD en Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, Alfonso Martínez llamó a los presentes a no olvidar que antes las elecciones las organizaba el estado y no decidían los mexicanos quiénes querían que fueran sus gobernantes, por lo cual, “ante ese peligro inminente no debemos permitir regresar a esos tiempos” añadió el alcalde.

Señaló que existe la tentación de destruir la democracia que ha costado sangre y vidas, “y no podemos permitir que sea en vano”.

Finalmente expuso que deben ser las y los ciudadanos quienes elijan a sus gobernantes y este sea un derecho que no se vulnere.

“No se vale que cuando estás fuera del poder quieras que exista una institución independiente que defienda las elecciones y que cuando estás en el poder, quieras que el estado nuevamente organice las elecciones”, externó Martínez Alcázar.