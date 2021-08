Licenciatura en Informática Administrativa de la UMSNH logra acreditación

Morelia, Michoacán.- El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Raúl Cárdenas Navarro, felicitó a todos los integrantes de la comunidad universitaria de la Licenciatura en Informática Administrativa, quienes lograron la acreditación de su programa al cumplir con todos los requisitos de calidad educativa que exigen los organismos evaluadores.

Durante la entrega de la acreditación que realizó esta mañana al director de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, Evaristo Galeana Figueroa, el rector nicolaita destacó la importancia que reviste para esta Casa de Estudios la acreditación de la Licenciatura en Informática Administrativa.

Asimismo, se informó que el Programa Académico de la presente licenciatura fue acreditado por el Comité Evaluador designado a su vez por el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines, A.C. (CACECA).

Este proceso de evaluación se realizó en una visita virtual durante los días 16, 17 y 18 de junio del año en curso, en la cual se efectuaron entrevistas, sondeos de opinión y revisión documental, para declarar que el Programa Académico de la Licenciatura en Informática Administrativa se acredita por una vigencia de 5 años.

El dictamen final se emitió el pasado 30 de julio de 2021, declarando que el Programa Académico tiene una vigencia del 30 de julio del 2021 al 30 de julio del 2026, mismo que queda firmado por Dr. Eduardo Ávalos Lira, Presidente del CACECA y avalado también por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C. (COPAES) y por el International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE).

Cabe resaltar que el Comité Evaluador de CACECA destacó como principales logros del instrumento la categoría 1. Personal Académico; la categoría 3. Plan de Estudios; y, la categoría 8. Investigación.

La CACECA es la institución certificada como Organización Acreditada de la Educación Superior con el aval del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), instancia capacitada y reconocida por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP).