Legisladores locales atenderán tema sobre las irregularidades denunciadas en ingreso a escuelas normales de Michoacán

Es fundamental que la institución responsable, en este caso la Secretaría de Educación en el Estado, informe detalladamente cómo realiza el manejo operativo, incluyendo las instancias y personal involucrado, así como la posible o eventual participación de otras instancias no sólo en la aplicación, sino durante proceso, para darle certidumbre y legalidad a este tema”, aseguró.

La legisladora local hizo un llamado a las autoridades encargadas de este proceso para que haya transparencia y comunicación efectiva de las decisiones tomadas por ellas, ya que se avizora un tema grave de corrupción al interior de la SEE y de las demás dependencias encargadas de llevar a cabo este proceso.

“Las y los jóvenes michoacanos no pueden estar con esta incertidumbre, ellos buscan un progreso y un desarrollo y debemos evitar a toda costa qué temas de corrupción e irregularidades sigan en estos procesos, por ello exigimos que las autoridades se pongan a trabajar para limpiar estos procesos y de ser necesario se vuelvan a aplicar estos exámenes, queremos estudiantes y futuros maestros con convicción y capacidad, no corruptos en las aulas”, finalizó.