La Piedad, Michoacán, a 27 de febrero de 2020.- Contar con espacios donde podemos ser escuchados, dejar de sentirnos solos y exponer nuestros problemas junto con otros jóvenes, es importante para evitar poner en riesgo nuestro futuro y nuestras vidas, así lo expresaron jóvenes de La Piedad, que participaron en el Foro Escucha, realizado en ese municipio.



Cientos de jóvenes de diversas instituciones educativas, expresaron sus inquietudes y puntos de vista como Xóchitl Pérez, quien destacó la importancia de realizar este tipo de Foros, donde se les brindan diversas herramientas para hacerle frente a problemas como drogadicción, depresión o suicidio.



“Si bien estos temas no se tocan mucho, ahora sabemos que hay espacios donde puedes ser atendido y poderle brindarle ayuda a alguien a través de la confianza para tomar las decisiones correctas”, indicó.



Por su parte, Julián Arellano, indicó que el concepto del Foro es una buena idea, ya que permite conocer sobre problemas que existen en la juventud, al punto de afectar a las personas que te quieren y hacerlos vivir momentos muy complicados.



“Hoy sabemos que tenemos una voz que puede ser escuchada, conocer la forma de pensar e identificar que no estás solo, sobre todo porque en lo personal viví un caso de una persona que tuvo momentos desastrosos en su vida, pero por fortuna pudimos detectarlos a tiempo y ayudarlo”, señaló.



Orlando Soto, vocero de la paz, compartió con las y los asistentes los problemas que a él y su familia, le provocaron sus adicciones.



“Después de haber hecho sufrir a mi familia, pude comprender que sólo buscaban mi bienestar y ahora me encuentro en un centro de readaptación saliendo de mi problema, les comparto mi experiencia para que sea de ejemplo y puedan evitarse problemas”, mencionó.



Al hacer uso de la palabra, el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, felicitó a los jóvenes asistentes al Foro Escucha, por querer ser parte del cambio que busca Michoacán, ya que ahora forman parte de ese trabajo contra la violencia, suicidio, depresión y consumo de drogas.



“Su participación en los Foros Escucha es clave para seguir avanzando, porque sus puntos de vista son tomados en cuenta para brindarles mejores condiciones, pero sobre todo comentarles que ya no están solos y cuentan con el apoyo de personal capacitado para escucharlos y ayudarlos en sus problemas” indicó.



Herrera Tello, aseguró que La Piedad contará con un Centro Escucha y un Centro de Atención a las Adicciones, además a través del número de emergencia 911, podrán encontrar ayuda inmediata.