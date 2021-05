Las y los ciudadanos exigimos transparencia y rendición de cuentas: Abelardo Pérez

Morelia, Michoacán.- El Plan Anual de Inversión (PAI) que ejecutan los Ayuntamientos debe estar integrado por las verdaderas necesidades de las y los ciudadanos y no por ocurrencias o capricho del gobierno en turno, que solo pretende levantarse el cuello con obras de relumbrón que no generan desarrollo social o mejoran la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

Por tal motivo, el candidato al congreso del Estado por el Partido Fuerza

X México, Abelardo Pérez Estrada, propone ejecutar auditorías ciudadanas y rendición de cuentas constantes para que los ediles michoacanos expliquen los motivos de las inversiones anuales que ejecuten en cada municipio, ya que no debe seguirse desperdiciando el dinero de las y los contribuyentes solo en en beneficio de unos cuantos “y casi siempre, a beneficio de los mismos de siempre”, observó.

El aspirante a diputado por el Distrito Local 17 Morelia Sureste externó que hay obras, programas y acciones que solo simulan gestión, con el pretexto de gastar el presupuesto, pero en el fondo, son inversiones que no benefician o solucionan las necesidades más sentidas de las y los morelianos, muestra de ello es la techumbre de la cancha de basketball de la colonia Trincheras o el reencarpetamiento de la avenida Lázaro Cárdenas.

“Mi propuesta tiene que ver con algo que no hacen los diputados llamar a comisiones a comparecer a la gente encargada de administrar ese presupuesto para las obras autorizadas ahí es donde tenemos que llamar y preguntar ¿porqué caramba estás levantando el pavimento de la Lázaro Cardenas cuando todavía aguantaba un par de años? Ahí hay que entrarle, y de ahí no pueden decir que no hay dinero tienen que administrarlo bien, si tenemos cien pesos no nos vamos de viaje, compramos algo de comer”, explicó Pérez Estrada ante vecinos de la colonia Los Fresnos.

Añadió que uno de los ejes principales de sus propuestas de trabajo será la transparencia y la rendición de cuentas, porque solo de esa manera las y los morelianos despertarán para exigir un gobierno honesto “debemos decir ya basta, no podemos seguir pagando impuestos para obras, programas y acciones de ocurrencia, el dinero que se recaude debe ser aplicado donde realmente se necesita, no para apantallar sino para ayudar, porque ese es el verdadero trabajo de un funcionario público”, sentenció el candidato a diputado local.