Las mujeres que integramos la Comisión de Gobernación, unidas, le rendimos cuentas a Michoacán

Morelia, Michoacán, 01 de septiembre de 2022.- “Sin importar los colores, la Comisión de Gobernación del Congreso de Michoacán está integrada por cinco mujeres, todas trabajando coordinadamente en favor de nuestra entidad”, así lo declaró la Coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN Lariza Pérez, quién es también presidenta en dicha comisión. Así mismo, durante la sesión de trabajo que se llevó a cabo, los integrantes de la Comisión aprobaron el informe de labores, correspondiente al 15 de septiembre de 2021 al 14 de septiembre del 2022, además de tratar los asuntos de competencia relevante para una de las 5 legisladoras.

“Esta comisión, no solo me ha hecho crecer, esta comisión también me ha hecho saber que a las mujeres michoacanas nos sostiene una historia de lucha, de satisfacciones, de mucho trabajo y sobre todo de mucho esfuerzo y he podido también corroborar que en el Congreso de Michoacán las mujeres estamos perfectamente preparadas para sacar adelante los temas por difícil que éstos sean”.

Destacando además Lariza Pérez, respecto a los asuntos propios de la Comisión de Gobernación que en este primer año de trabajo, se entregaban resultados claros y sin pendientes por resolver basados en las atribuciones de la comisión, resaltando la riqueza en cuanto a posturas y opiniones de sus compañeras integrantes, así como el enorme compromiso mostrado por cada una al momento de resolver con miras al bienestar social, a la gobernabilidad y en general al beneficio del estado de Michoacán reiterando como valor político de la comisión que sus integrantes tuvieran cada una un color o afiliación política distinta lo que hacía que su visión y perspectivas resolutivas como comisión fueran integradoras y los esfuerzos, así como cobertura y beneficios fueran mayores para las y los michoacanos”.

Finalmente, la Coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN y presidenta de la Comisión de Gobernación, Diputada Lariza Pérez, destacó que las acciones de cada una de las integrantes de la comisión, reflejaban un compromiso de trabajo por Michoacán, así como una vocación de las diputadas, de trabajar en favor de que cada ciudadano, en sus distritos correspondientes disfrutara de paz con una mayor calidad de vida en sociedad.