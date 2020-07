“Las empresas latinoamericanas hacen las cosas muy bien en digitalización”, dice Miguel Angel Marqués al periodista, Seva Rivadulla

*Francisco Seva Rivadulla. Periodista Agroalimentario Internacional

Miguel Angel Marqués es Ingeniero Agrónomo y Máster en Transformación Digital en el sector Agroindustrial, y es el responsable de Desarrollo de Negocio de ec2ce, empresa que posee experiencia en el desarrollo de soluciones digitales de tecnología BigData e Inteligencia Artificial para la implantación de modelos predictivos de producción en compañías líderes del sector berries globalmente. En la siguiente entrevista, analiza la importancia de la digitalización en el sector agroalimentario de Latinoamérica y destaca su participación como ponente en el Décimo Congreso Internacional On Line de ANEBERRIES (Asociación Nacional de Exportadores de Berriés de México).

-¿Cómo se está llevando a cabo la transformación digital en el sector agroalimentario en la nueva etapa POST – COVID19?

-Se ha visto a nivel mundial, que el sector agroalimentario es básico y estratégico para cualquier país. Las empresas han seguido operando y la cadena agroalimentaria mundial no se ha roto, lo que hace patente la solidez del sector. Actualmente las empresas están volviendo a su normalidad, y también están recuperando su estrategia de digitalización, ya que se había puesto en pausa por un tiempo. Muchas empresas ya han desarrollado planes de digitalización a varios años vista, donde tienen documentado paso a paso como empezar digitalizando los datos de campo hoy día, para finalizar robotizando sus campos en el futuro.

-¿De qué forma la inteligencia artificial está participando en el sector agroalimentario de Latinoamérica?

-Las empresas más grandes hace años que están recopilando y digitalizando gran cantidad de datos agronómicos sobre el desarrollo y manejo de los cultivos, como pueden ser datos de producción, fechas de podas, fertirrigación o aplicación de fitosanitarios, etc. Una vez existe una gran cantidad de datos, es cuando la Inteligencia Artificial entra en escena para extraer conocimiento de ese gran volumen de datos. Gracias a la Inteligencia Artificial se pueden desarrollar análisis descripticos para descubrir patrones de compartimento del cultivo y conocer numéricamente la relación entre las variables analizadas y la producción u otro parámetro que se desee predecir. Una vez conocemos la relación entre los factores que afectan al cultivo, podemos desarrollar modelos predictivos para conocer con semanas o meses de antelación la producción que tendremos en cada una de las fincas, lo que nos permite adelantar nuestra toma de decisiones y optimizar las operaciones de la empresa.

-¿Es consciente el empresario agroalimentario de las ventajas que ofrece el BIG DATA?

-Ya hay ‘early adopters’ que han visto claro el valor de ofrecen las tecnologías Big Data y han apostado con determinación por esta tecnología. Cuando los gerentes empiezan a ver resultados, como por ejemplo conocer con seis semanas de anticipación la producción semanal de berries con un acierto superior al 90%, o que pueden ahorrar casi un tercio del consumo de agua, su interés en la tecnología crece exponencialmente y cada vez solicitan más servicios, dado que entienden cómo funciona la tecnología y son partícipes del valor añadido que les aporta, y encuentran nuevas aplicaciones para su negocio.

-Como ponente en el Décimo Congreso Internacional On Line de ANEBERRIES, ¿Qué va a exponer en la misma?

-En el congreso voy a hablar sobre Berria, una plataforma que hemos desarrollado en ec2ce que está focalizada a ayudar a los productores de berries en sus principales problemas: conocer de antemano la producción semanal de berries, optimizar la gestión de la mano de obra y hacer más sostenibles los cultivos. Una de las principales herramientas de Berria permite conocer con varias semanas de antelación la producción semanal de fresas, frambuesas, arándanos, o moras, lo que permite a la empresa optimizar sus operaciones comerciales, logísticas y de recolección, ya que puede conocer mucha anticipación a la recolección el total de kg/semana que van a producir sus campos. Semanalmente y durante la campaña se van actualizando las predicciones, de manera que siempre tenemos una visión de cómo va a evolucionar el cultivo.

-¿La transformación digital es una necesidad para el agro en estos tiempos?

-Según se extrae de los informes de las consultoras más prestigiosas mundialmente, el 80% de los directivos de agronegocios coincide que la transformación digital no es una necesidad, sino una obligación. La producción agroalimentaria está sujeta a mucha incertidumbre, derivada de la enorme complejidad que supone los distintos ecosistemas que intervienen, tales como la climatología, el suelo, los recursos hídricos, el propio cultivo, las afecciones de plagas y enfermedades, etc. Es por dicha complejidad que la digitalización de las empresas sea imprescindible para poner a disposición del mercado los productos en el mejor momento y con los requisitos de sostenibilidad más exigentes, y para optimizar los recursos y aumentar la competitividad. Gracias a la obtención e integración de datos productivos y agronómicos con las fuentes de datos públicas de clima, satelitales, y geoespaciales, y a la posterior analítica de datos y generación de modelos predictivos, se pueden anticipar las decisiones que incrementan la rentabilidad y mejoran el posicionamiento ante el mercado, obteniendo una ventaja competitiva frente a aquellos productores que no avancen en la digitalización de sus agronegocios.

-A pesar de la crisis económica que estamos viviendo por el COVID-19, ¿Qué oportunidades ofrece el mundo digital a los agronegocios?

-Las oportunidades son casi infinitas. Transformar digitalmente el agronegocio significa poder conocer y anticipar la producción, la calidad, el estado de las plagas sin la imperiosa necesidad de hacer visitas a campo. Obviamente, se van a tener que realizar visitas a campo, porque no hay nada como visitar el cultivo en persona, pero en situaciones como esta, muchas empresas han agradecido poder minimizar las visitas a campo y poder controlar el negocio todo desde casa.

Las oportunidades de cara al futuro son enormes, y creo que nadie sabe con exactitud que cotas se alcanzarán ya que todo avanza a una velocidad muy alta, pero no me extrañaría que dentro de poco empecemos a ver pequeños robots realizando tareas rutinarias que optimicen mucho las tareas en campo.

-¿Las nuevas tecnologías son una oportunidad para mejorar el crecimiento del sector agroalimentario?

-Las nuevas tecnologías son herramientas que existen y que están a disposición de las empresas. Hoy día, la tecnología está disponible y demostrado su aporte de valor por lo que no cabe duda del aporte positivo que tiene al final en la cuenta de resultados. Te pongo varios ejemplos reales de mejoras: incremento del 10% en el margen comercial cerrando mejores contratos sabiendo la producción que voy a tener disponible, reducción del 20% de los costes de fertirrigación al optimizar la aportación de estos insumos, incremento de la productividad del personal laboral al disponer del número de operarios ajustado a la producción en campo, y así muchos más.

Ahora bien, es necesario que las empresas dispongan del capital humano necesario para que sean receptores y consigan extraer el mayor valor a cada una de estas nuevas tecnologías. Vamos a tener que producir de una forma más sostenible, lo que implica utilizar mejor los recursos, y en esa tarea, la tecnología será clave.

-¿Qué nuevos proyectos se plantea su empresa para el próximo año 2021?

-Actualmente, y en lo que respecta a berries, estamos operando con clientes en España, Marruecos, Portugal y Perú. También, estamos en proceso de negociación con algunas empresas mexicanas, por lo que esperamos poder iniciar operaciones en México la campaña que inicia en octubre de 2020. Así que para 2021 esperamos consolidar nuestra presencia en México y dar el salto a California en los EEUU, además de otros países como son Chile, Sudáfrica y Australia.