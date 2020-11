Lanzan en Morelia campaña gratuita para esterilización y vacunación canina y felina

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2020.- Con la finalidad de respaldar las acciones de activistas, encaminadas a resguardar la vida animal, este jueves se lanzó en Morelia la campaña de Esterilización y Vacunación Canina y Felina.



En el marco del arranque, Julieta López Bautista, coordinadora General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, manifestó la sensibilidad de la administración estatal, encabezada por Silvano Aureoles Conejo, para atender la vida animal.



“Ha escuchado las demandas de activistas, de rescatistas y de grupos de la sociedad civil dedicados a resguardar la vida animal; somos conscientes del problema. Hoy estamos trabajando juntos, no por ser gobierno: nos une la humanidad y el respeto; la empatía y la congruencia”, apuntó.



López Bautista reconoció y agradeció la nobleza y labor de las personas que se dedican a defender y rescatar a los animales.



“En mi vida, Nisa es punto de partida. Una cariñosa compañera que alimenta mis alegrías, me arrebata las tristezas y se las lleva corriendo. Con ella asumí uno de los compromisos y responsabilidades más grandes que he tenido. Su bienestar, su salud y su cuidado, son importantes para mí”, expresó.



Esta estrategia precisó, abrirá sus puertas para que las familias que tienen una mascota, puedan llevar a operar o a vacunar a sus perritos y a sus gatitos, de manera gratuita.



“Esta nueva unidad será sin duda un gran estandarte en esta lucha. Recorrerá los lugares más marginados, las zonas urbanas y la metrópoli de Morelia. Buscará a cada uno de esos seres olvidados para darles atención y salud, en acciones gratuitas, amorosas y de gran compromiso”.



Cabe destacar que, en Morelia se estima que existen más de 200 mil perros sobreviviendo en condición de calle, tanto en la zona urbana, como en la metropolitana, lo que representa una sobrepoblación y un foco rojo de atención.



“En Morelia, con más de un millón 125 mil habitantes, el abandono de perros y gatos en la vía pública, es un problema que duele y avergüenza. Existe, nos lacera como sociedad y hasta representa un preocupante problema de salud pública; pero sobre todo, nos hace menos humanos”, recalcó.



Las jornadas de esterilización se llevarán a cabo durante el mes de noviembre, los días jueves 12, viernes 13, martes 17, miércoles 18, jueves 19 y viernes 20, en un horario de 8:00 a 14:00 horas, en el domicilio Francisco J. Mújica #129 Tenencia Jesús del Monte, en Morelia.



Los animales pueden ser esterilizados a partir de los 3-4 meses y, las personas interesadas en hacer el trámite, deberán ser mayores de edad y presentar su identificación. Para más información se pone a disposición el número 4433269217.



En estas jornadas participa la Secretaría de Salud, en coordinación con las asociaciones Hermano Animal y Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos (CHAPAD).