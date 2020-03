Lamentable que desde Palacio Nacional se tolere violencia de género: PRD Michoacán

Morelia, Michoacán, a 05 de Marzo de 2020.-El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lamentó que desde el Gobierno de la República se esté tolerando la violencia de género, y que no haya respuestas a las demandas de las mujeres.

El Presidente del CEE-PRD, Juan Bernardo Corona, subrayó que para el PRD la lucha por el respeto a los derechos de las mujeres no es tema de modo, sino que desde hace 30 años asumió la agenda de género, y contrario a lo que ocurre con la Federación, los gobiernos y representantes populares del PRD han asumido esta causa.

Corona Martínez deploró la pasividad y falta de respuesta del Presidente de la República ante las situaciones que se han suscitado en las conferencias “mañaneras”, en donde incluso algunas periodistas como Isabel González y Frida Guerrera, han considerado que son víctimas de incitaciones a la violencia y han sido minimizadas por los compañeros varones.

“Es una burla, es irrisorio que el Presidente no actúe, que no garantice seguridad a las mujeres, que desde Palacio Nacional tolere la violencia de género, pero además, que siendo él quien divide, quien polariza y confronta a la sociedad, ahora salga con amor y paz. Así no MORENA, así no se hacen las cosas, ya asuman su papel y den respuesta a los graves problemas de nuestro país”, expresó.

El Dirigente Partidista asistió a Conversatorio “Conquistas y Retos de las mujeres en la vida política de nuestro país”, que convocó el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), en donde subrayó que el PRD seguirá levantando la voz para garantizar los derechos y las mismas oportunidades a las mujeres en la vida política, económica y social.

Por su parte, la Diputada Local y Secretaria General del CEE-PRD, Araceli Saucedo Reyes, reprobó los incidentes que se han presentado en Palacio Nacional en las conferencias de prensa matutinas con las periodistas, y que se cuestione el paro nacional del 09 de Marzo #UnDíaSinNosotras

“Al Presidente de México no lo mueve el 09, él muestra una falta de sensibilidad de la problemática nacional, pero desde el PRD en Michoacán y en el Congreso Local hemos levantado la voz, y nos queda claro que este movimiento nacional está convocado desde las organizaciones civiles, no hay nadie detrás, nadie está financiándolo y aquí lo importante es que ya está sentando un precedente”, agregó Araceli Saucedo.