La unión hace la fuerza ante el COVID-19

Morelia, Mich.- Lunes 16 de marzo de 2020.- Ante la pandemia del COVID-19 (coronavirus) he escuchado a muchas personas hablar del tema en la calles, que si es verdad, que si es un invento de algún gobierno extranjero, que si todos nos vamos a morir, que no hay que entrar en pánico, son muchas las opiniones que tiene la población con relación a esta enfermedad, pero sin duda alguna la mejor forma de actuar ante este escenario es hacer conciencia y estar unidos.

Seguir las recomendaciones de las autoridades es lo más prudente que podemos hacer en estos momentos: lavarse las manos frecuentemente, no tocarse la cara, no saludar de mano ni de abrazo, usar la etiqueta de tos (es decir, cubrirse la boca con la manga al toser), emplear gel antibacterial, desinfectar las áreas comunes y de trabajo, no asistir a lugares concurridos y sobre todo, no entrar en pánico.

En algunos casos la gente hace todo lo contrario, una parte le da poca importancia al COVID-19 y otros caen en enorme preocupación y realizan compras innecesarias. El punto es tener la cabeza fría e independientemente de nuestros prejuicios y en el caso de los políticos, de ideologías e intereses particulares, hacer equipo para salir adelante de esto que vivimos en el mundo hoy en día, pues ello nos ayudará a salir mejor librados de ésta.

Al principio, cuando surgió el coronavirus no se le dio la importancia debida y ahora es momento de hacer algo que cambie incluso las predicciones más pesimistas. Las medidas de precaución que en el caso particular de Michoacán se han tomado desde mi apreciación son muy acertadas y he oído la misma opinión de los michoacanos, en estos instantes es mejor “prevenir que lamentar”.

El gobierno estatal anunció este lunes la suspensión de clases “a la de ya”, la clausura de la Expo-Fiesta Michoacán 2020 y del Tianguis Artesanal de Uruapan, además de la suspensión de eventos masivos del mandatario, Silvano Aureoles. Algunos partidos políticos se han sumado y han suspendido también sus actividades hasta nuevo aviso.

Muchos están preocupados por la economía, y con toda la razón, pero con la debida responsabilidad y el seguimiento de los consejos básicos de la Secretaría de Salud del Estado y de la federación avisoro que estaremos seguros.

Aunado a lo anterior, serán vitales las revisiones en las centrales camioneras, pero principalmente en los aeropuertos para evitar que personas enfermas arriben a lugares sanos y haya una gran cantidad de contagios, ya que esa es una de las preocupaciones que más tienen los ciudadanos en las calles y expresan que esperan que sea algo básico que tomen en cuenta los gobiernos.

El tiempo lo dirá todo, pero que en este momento, que aun podemos hacer algo para transformar escenarios hay que poner manos a la obra para que en el futuro no nos lamentemos y no se diga que nos quedamos con los brazos cruzados.