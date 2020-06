La SSM orienta a más de 3 mil michoacanos sobre COVID-19, vía líneas 800 y 911

Morelia, Michoacán, a 14 de junio de 2020.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), ha brindado atención y orientación sobre sintomatología de COVID-19, a 3 mil 595 usuarios, a través de las líneas telefónicas 911 y 800 123 2890.

Hasta el momento, del total de llamadas recibidas, 578 han referido síntomas y signos que cumplen con la definición de COVID-19 y de estos 53 han sido notificados para seguimiento epidemiológico.

Morelia, Lázaro Cárdenas y Zamora son las Jurisdicciones Sanitarias en las que más se han realizado llamadas a estas líneas para solicitar información respecto a la epidemia, con mil 2 mil 13, 252 y 184.

Estas líneas son atendidas por personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y del C5i, quienes conforman un equipo multidisciplinario integrado por médicos, paramédicos, psicólogos, así como por pasantes de medicina, fisioterapia y salud pública, hombres y mujeres comprometidos y capacitados para realizar los test y decidir en qué categoría de enfermedad respiratoria entran de acuerdo con el Triage o sistema de urgencia de canalización.

El CRUM dispone de unidades y personal con todo el equipo de seguridad y aislamiento para proporcionar traslados a pacientes confirmados del interior a unidades resolutivas.

La SSM reitera el llamado a la población a no relajar las medidas básicas de higiene durante esta Nueva Convivencia: no tocarse la cara con las manos sucias, el uso de cubrebocas; el constante lavado de manos o su desinfección con gel que contenga por lo menos 70 por ciento de alcohol; no saludar de beso, mano y abrazo, así como estornudar en el ángulo interno del brazo, son acciones indispensables en tanto no exista vacuna o tratamiento para la enfermedad.

La SSM, también pone a disposición de la población el micrositio bit.ly/MichCOVID-19 donde encontrarán toda la información disponible sobre COVID-19.