La SSM convoca a michoacanos a protegerse contra la influenza

Morelia, Michoacán, a 13 de diciembre de 2020.- Michoacán sigue sin casos ni defunciones por influenza, sin embargo, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), exhorta a la población a extremar cuidados en la salud, para protegerse contra este padecimiento y las infecciones respiratorias agudas.



Es importante que la ciudadanía no relaje las medidas preventivas sanitarias, como evitar saludar de mano o beso a personas que estén enfermas, uso de cubrebocas, no salir de casa si no realiza actividades esenciales, mantener sana distancia, aplicación de gel antibacterial y lavado de manos constante.



Además, se invita a las y los michoacanos a acudir a su centro de salud u hospital más cercano a vacunarse contra la influenza a niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, adultos mayores o personas que presenten diabetes, obesidad e hipertensión.



Hasta el momento se ha aplicado el 59.9 por ciento de dosis de la meta programada para esta temporada invernal 2020-2021, que es de 626 mil 918.



Además, se tiene abasto de insumos y medicamentos para hacer frente a las enfermedades de vías respiratorias, así como con el tratamiento contra la influenza, el cual está distribuido en los centros de salud de la entidad y son totalmente gratuitos.



Es importante identificar a tiempo el padecimiento para ser atendido y diagnosticado de manera oportuna, por eso, en caso de presentar una gripa atípica fuerte, intenso dolor de cabeza y cuerpo acudir de manera inmediata al médico y evitar automedicarse; mientras más rápido reciban el tratamiento la evolución será favorable.