La sorprendente respuesta de Osvaldo Ríos al evocar su relación con Shakira

El primer amor mediático de la cantante colombiana fue con el actor puertorriqueño en 1997. En ese entonces, los medios hablaban sobre la diferencia de edad de 17 años entre ellos y surgieron rumores de violencia que luego fueron desmentidos. En 2022, durante su participación en el programa La Casa de Los Famosos, el actor de 62 años habló sobre su romance: “Ella apenas comenzaba con su carrera y tenía todo un mundo por vivir. Cuando amas a alguien, es mejor dejarlo libre, y esa es la mejor prueba de amor que puedes darle”.

Cuando se le preguntó si Shakira le había escrito canciones, mencionó: “Ciega Sordomuda, Ojos Así, Tú, Moscas en la Casa, y muchas más. Tengo pruebas”. Sin embargo, durante el lanzamiento de su nuevo proyecto, Osvaldo fue cuestionado sobre su famosa ex y no estuvo dispuesto a responder abiertamente. “Ese tema ya está pasado, hermano… Eso es algo que formó parte de mi vida hace 27 años, prefiero dejarlo ahí”, dijo según cita de Publimetro. “El público ya sabe qué canciones me dedicaron, como Moscas en la Casa, entre otras cosas”.

Además, añadió: “Pero te repito, 27 años después estoy totalmente enfocado en mi trabajo como productor ejecutivo de cine”.