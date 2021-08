La SEE promoverá la diversidad y la igualdad en Educación Básica

Morelia, Michoacán; a 7 de agosto de 2021.- Educar para el ejercicio de una ciudadanía conocedora y respetuosa de los Derechos Humanos, también es una premisa de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), en razón de ello, este viernes el titular de la dependencia educativa Héctor Ayala Morales recibió los documentos que integran el modelo curricular con Perspectiva de Género para los niveles de Educación Básica.



Dichos documentos fueron elaborados por representantes de la sociedad civil organizada e integrantes de un equipo Técnico Pedagógico de la SEE, con los cuales se pretende promover desde los primeros años la valoración de la diversidad y el ejercicio igualitario de los derechos, sin distinción de origen étnico u orientación sexo genérica.



Al mismo tiempo, se busca fomentar las mismas oportunidades de desarrollo en niños, niñas y adolescentes, asegurando que las diferencias biológicas o identitarias no se traduzcan en desigualdad en el acceso a la educación, contribuyendo así a eliminar las brechas de género que actualmente prevalecen en la sociedad.



Al respecto, Ayala Morales entregó durante breve pero significativo evento, reconocimientos a todas y todos los involucrados en la construcción de dicho proyecto, que se enmarca en el modelo educativo impulsado por la Nueva Escuela Mexicana, misma que propone un currículum flexible y adaptable al contexto, así como la atención equilibrada de los diferentes ámbitos de formación de las personas, para que sean socialmente comprometidas y con firmes convicciones a favor de la justicia, la libertad, la dignidad.



“Reconozco y aplaudo el trabajo realizado por la Dirección General de Unidades Regionales, los distintos niveles educativos y la Dirección de Formación Docente de la SEE, así como por la sociedad civil organizada y la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, con el cual se abona al cumplimiento de los compromisos con el desarrollo cultural y social de Michoacán”, subrayó.



De igual forma, Ayala Morales reconoció el esfuerzo de las maestras que integraron el equipo técnico pedagógico que trabajó en dicho proyecto quienes, en medio de esta pandemia, además de su trabajo habitual con sus estudiantes, invirtieron su tiempo, experiencia y conocimientos a fin de lograr materializar dicho modelo curricular.



“Es así como el trabajo colaborativo a favor de la infancia, la adolescencia y la juventud, hoy rinde uno de sus frutos. Esperamos que esta aportación sea una realidad próximamente en todas las aulas del sistema educativo estatal” concluyó.