La SEE aplicará exámenes de admisión para secundarias el 6 y 7 de agosto

Morelia, Michoacán, a 13 de junio de 2020.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), informó que las fechas para los exámenes de admisión de escuelas secundarias públicas, generales y técnicas correspondientes al ciclo escolar 2020-2021, serán reprogramadas para los días 6 y 7 de agosto de 2020.

Para ello, la SEE, en coordinación con padres, madres de familia y ayuntamiento, se organizarán para que una semana previa a la aplicación de los exámenes se realice limpieza preventiva de las escuelas sede, así como fuera del perímetro de la escuela y las superficies, a efecto de minimizar la transmisión de enfermedades.

Los exámenes serán programados de acuerdo a la modalidad, al plantel y al número de ficha con la que realizó su registro cada uno de los alumnos, en el calendario que se encuentra en el siguiente link http://www.educacion.michoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/Circular_20-2020_nueva.pdf, podrán verificar la fecha en que presentarán su examen.

Es importante mencionar que en las escuelas secundarias generales y técnicas que no aparecen en el presente listado, no se les realizará examen de admisión, en éstas sólo se inscribirá a los aspirantes bajo tres criterios: que tenga hermanos en el mismo plantel, que viva cerca de la escuela y que los padres, madres o tutores trabajen cerca de la institución en la que solicitaron su ficha. Si por alguna circunstancia no alcanzan lugar, la SEE les dará opción para que ingresen a otra secundaria pública cercana a su domicilio.

La aplicación de las evaluaciones, se efectuarán atendiendo a los protocolos de higiene, seguridad y con base en las medidas de sana distancia para evitar posibles contagios, para ello, se instalarán en los planteles filtros sanitarios consistentes en cuidar que las y los alumnos no presenten síntomas de enfermedad respiratoria.

Asimismo la SEE informó que todos deberán acudir con cubrebocas o mascarilla de acrílico, y llevar su materia como gel antibacterial y toallitas húmedas para limpiar la butaca o banca cuando llegue al aula; así como lápices, bolígrafo, sacapuntas, calculadora, borrador y quedará prohibido prestar artículos escolares entre sustentantes además de que no podrán ingresar alimentos, a excepción de una botella con agua.

En este tenor la SEE indicó que los grupos no podrán exceder de más de quince sustentantes y un aplicador quienes deberán mantener una sana distancia entre ellos. Al término de su evaluación, deberán retirarse de inmediato para evitar el contacto físico con otras personas y a fin de que la entrada y salida de las escuelas sea de manera escalonada y ordenada.

Lo anterior, con el propósito de extremar medidas en caso de que los sustentantes o aplicadores cohabiten con población vulnerable ante la pandemia, tales como mujeres embarazadas, adultos mayores de 65 años, personas con diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, VIH o cáncer.

Las fechas determinadas en la presente circular están sujetas a posibles ajustes en función de las determinaciones que, de acuerdo a la evolución de la pandemia, tome el Consejo Estatal de Seguridad en Salud.