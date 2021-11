La Revolución Mexicana, transformación más profunda de la historia del país y guía de la 4T: AMLO

Ciudad de México.- Al encabezar la conmemoración del 111 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Cuarta Transformación está haciendo realidad el sueño de justicia del pueblo y el ideal democrático con el que nació la revolución maderista de 1910.

Sostuvo que, actualmente, México vive una nueva etapa en la que el eje del ejercicio del gobierno es la austeridad y la autoridad moral; no se tolera la corrupción ni se permiten la impunidad, los fueros y los privilegios.

“No se impone nada, se manda obedeciendo, se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir; hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie; no se violan los derechos humanos, el gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el poder federal; el poder público ya no representa, como antes, a una minoría, sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias”, remarcó.

Además, “se protege la naturaleza; se auspicia la igualdad de género; se repudia la discriminación, el racismo y el clasismo; se fortalecen valores morales, culturales y espirituales, y se cuida y se promueve, —como lo estamos haciendo el día de hoy—el patrimonio cultural e histórico de México”.

En la Plaza de la Constitución, el jefe del Ejecutivo sostuvo que, para un poder público dispuesto a transformar, el mejor aliado es el propio pueblo y su administración cuenta con el respaldo de la mayoría de los mexicanos, lo que ha contribuido a defender la independencia y la soberanía del país.

Aseguró que su mandato mantendrá como guía el principio juarista: “por el bien de todos, primero los pobres”.

“Atender a los más pobres, es ir a la segura para contar con el apoyo de muchos cuando se busca transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y fraterna”, enfatizó.

Una de las herencias de la Revolución, que en estos tiempos está resultando esencial para la transformación del país, es el Ejército mexicano, surgido al día siguiente de la aprehensión del presidente Francisco I. Madero para oponerse al golpe de Estado y defender la democracia y la legalidad, apuntó el presidente.

“Desde entonces, y por esa razón, por ese origen, los integrantes de las Fuerzas Armadas son leales a la Constitución y a las instituciones. No han pertenecido, ni van a pertenecer, estoy seguro, a la oligarquía; vienen de abajo y tienen como origen e identidad el México profundo. El soldado es pueblo uniformado y por eso nunca traicionará a su gente, nunca traicionará a la libertad, la justicia, la democracia, nunca traicionará el soldado mexicano a la patria”, subrayó.

Acompañado por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, el jefe del Ejecutivo recordó los antecedentes, el proceso y resultados de la Revolución Mexicana, a la que consideró como el cambio más profundo en la historia de la vida pública del país.

La remembranza fue ilustrada en una representación de siete escenas fundamentales para el contexto histórico a cargo de elementos de las Fuerzas Armadas, que posteriormente integraron los contingentes del desfile cívico-militar.

Participaron 6 mil 719 elementos, entre los que destacan 891 mujeres y 335 niños; 2 mil 52 caballos, 71 vehículos, 15 aeronaves, carros temáticos de las 32 entidades federativas y cuatro bandas de música infantiles.

Previamente, el presidente López Obrador entregó la condecoración al mérito militar en grado de orden y la medalla a la honestidad, al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González y la medalla a la honestidad y condecoración al mérito especial, al secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

También otorgó condecoraciones a ocho generales de División del Ejército, a un comisionario de la Guardia Nacional, a un general de División de las Fuerzas Aéreas Mexicanas y a cinco almirantes de la Armada; condecoraciones de perseverancia excepcional a personal de la Secretaría de Marina que han prestado 35 y 40 años de servicio ininterrumpido, así como ascensos y una condecoración al mérito deportivo a deportistas que obtuvieron los primeros lugares durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Acompañaron al mandatario, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo; las secretarias de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez y de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, y los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon.

Asistieron el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.