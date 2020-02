Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2020.- En seguimiento a la denuncia que realizó el pasado lunes el Comité de Vigilancia del Área Natural Protegida (ANP) del Manantial de La Mintzita, por el inicio de una obra a pocos metros de este espejo de agua, la Procuraduría de Protección al Ambiente (ProAm), colocó medida de seguridad en el sitio.



Con dicha medida, consistente en la clausura temporal total, queda prohibida la continuación de la obra o cualquier actividad que no esté contemplada en el programa de manejo del ANP, así como las que no estén debidamente regularizadas, a fin de garantizar su conservación, con lo cual además se cumple con una de las instrucciones del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, para garantizar a las y los michoacanos el acceso a un medio ambiente sano.



Es importante recordar que el pasado lunes se alertó a las autoridades estatales y municipales del uso de maquinaria de construcción al interior del ANP, por lo cual la Secretaría de Medio Ambiente Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet), la ProAm así como la Dirección de Medio Ambiente del ayuntamiento de Morelia acudieron a este llamado.



Una vez colocado el sello de clausura por parte de la ProAm, el Secretario de Medio Ambiente Cambio Climático y Desarrollo Territorial, Ricardo Luna García, aseguró que el Gobierno de Michoacán, desde el sector ambiental, no permitirá obras que pongan en riesgo el manantial de La Mintzita, que es una de las principales fuentes de agua para consumo humano y ecosistémico de la zona de Morelia, por lo que llamó a los desarrolladores de vivienda a apagarse a la norma vigente.



Por su parte, el titular de la ProAm, Juan Carlos Vega Solórzano, recordó que llevar a cabo obras o actividades que no estén contempladas en el programa de manejo de las ANP es sancionado con una de las multas más altas, de acuerdo a la legislación ambiental, por ello “vamos a estar vigilantes y al pendiente de imponer autoridad en las obras o actividades que no estén permitidas o que no se encuentren debidamente regularizadas y de esta forma garantizar la protección de los recursos naturales” señaló.



Por lo anterior y para refrendar compromiso del Gobernador Silvano Aureoles Conejo por fomentar el desarrollo económico y social de la entidad, en condiciones de sustentabilidad, es necesario que la ciudadanía reporte al teléfono 01 800 00 77 626 cualquier obra de competencia estatal que se desarrolle en esta o cualquiera de las Áreas Naturales Protegidas de Michoacán.