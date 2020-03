La primera semana de marzo cierra con emotivos reencuentros de 95 “Palomas Mensajeras”

Estados Unidos, a 8 de marzo de 2020.- Con el reencuentro de 95 madres y padres de familia, provenientes de cuatro municipios de Michoacán, inició el programa sello del Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, Palomas Mensajeras, el mes de marzo.



El lunes 2, 38 personas adultas mayores del municipio de Queréndaro viajaron a California, Estados Unidos, para volver a ver a sus seres queridos después de varias décadas de ausencia, mientras que el martes 3, 17 habitantes de Morelia se reencontraron con sus hijas, hijos y familias conformadas por ellos en Chicago, Illinois.



El jueves 5, 22 Palomas Mensajeras de Nuevo Parangaricutiro y el sábado 7, 18 más de Jungapeo, viajaron a California, donde fueron recibidos por hijas, hijos, nueras, yernos, hermanas, hermanos, nietas, nietos, bisnietas y bisnietos, con flores, globos y regalos.



Entre los 17 habitantes de Morelia viajó María de la Salud Rico, quien se reencontró con su hija que se fue a Estados Unidos hace 30 años después de casarse. Durante mucho tiempo la hija de María fue violentada por su esposo y ella sólo podía escucharla y apoyarla por teléfono, ahora estará presente en la cirugía que le permitirá recuperarse de las secuelas de los golpes recibidos en su matrimonio.



“Ella estuvo a punto de morir a consecuencia de la mala vida que le daba su marido, el que se la llevó, le pegó en la cabeza, la golpeaba mucho, con todo lo que podía y casi le sacó un ojo con una plancha, yo pensé que no la iba a volver a ver con vida, ahora la van a operar, no tienen una idea de lo agradecida que estoy por esta oportunidad que me dieron de estar con mi hija, yo nunca me había subido a un avión, pero todo valió la pena”, recalcó María rodeada de su hija, tres nietas y tres bisnietas.



Durante muchos años María también fue víctima de la violencia generada por su esposo. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, tiene mucho que celebrar, ella forma parte de las ocho mil 643 Palomas Mensajeras que se han reencontrado con sus seres queridos en Estados Unidos durante tres años, de las que el 71 por ciento (6,136), son mujeres.