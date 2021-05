La Paz debe prevalecer en Michoacán, en beneficio de los ciudadanos: FBB

Morelia, Michoacán, a 24 de mayo de 2021.- El pacto federal debe respetarse, los tres poderes de gobierno tienen la obligación de trabajar de manera coordinada por la seguridad de las y los ciudadanos.

En la entidad debe privilegiar la armonía y la paz, no un ambiente en el que existan amenazas y delincuencia, subrayó el diputado morenista del Distrito X de Morelia, Fermín Bernabé Bahena.

“La violencia no es una manera de comunicarse, es una forma de amedrentar, de imponer y las amenazas de un servidor público para favorecer a su candidato no deben suceder, la ciudadanía debe tener muy en mente esto porque la gente es inteligente, en Michoacán no debe permitirse esta clase de escenario, ya no más”, puntualizó el legislador.

Bernabé Bahena mencionó que también se debe trabajar integralmente para que haya paz en la entidad, algo que únicamente va a garantizar la Cuarta Transformación con el proyecto de Alfredo Ramírez Bedolla.

“Que los políticos de siempre, que se unieron para formar un bloque común en contra de la 4T lleguen al poder significa que las cosas seguirán igual o peor en el estado. En cambio, un gobierno con Ramírez Bedolla va a garantizar que haya dialogo, entendimiento y conciliación, tal como lo ha hecho en el país el presidente de la República”, subrayó.

El congresista destacó que en un estado en el que no hay paz y permea la violencia impera la falta de desarrollo, se ahuyenta la inversión, persiste el desempleo y se provoca el desplazamiento y la migración.

“Las y los michoacanos aspiran de vivir con tranquilidad, por eso, la cuarta transformación llegará a Michoacán este 6 de Junio, con Alfredo Ramírez Bedolla como gobernador”, recalcó.