Morelia, Michoacán, a 4 de marzo de 2020.- La primera temporada de la Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem) estará dedicada a los 250 años del natalicio de uno de los músicos más importantes de la historia, Ludwig van Beethoven.

El primer concierto será el próximo viernes 6 de marzo, a las 8:30 de la noche, en el Teatro Ocampo, con acceso gratuito.

Bajo la dirección Román Revueltas Retes, el programa estará integrado por Rondó en Si bemol mayor, No. 06; y el Concierto No. 1, en Do mayor, Op. 15, ambas de Ludwig van Beethoven, así como la Sinfonía No. 1, en Do menor, Op. 68, de Johannes Brahms.

El solista en piano será Sergio Vázquez, quien ha colaborado con importantes figuras del mundo de la ópera, como con los principales coaches del Metropolitan Opera House, Covent Garden, Teatro alla Scala entre otros. Considerado uno de los pianistas más activos y versátiles de México, su actividad va del recital a la ópera, pasando por la música de cámara, el coaching vocal y del barroco al contemporáneo. Actualmente es pianista de la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes y director musical del Ensamble Escénico Vocal del Sistema Nacional de Fomento Musical.La Osidem se suma al año Beethoven

