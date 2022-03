La Orquesta Sinfónica de Michoacán dedicará concierto al compositor austriaco Joseph Haydn

.- Dentro de su temporada 2022, la Orquesta Sinfónica de Michoacán (OSIDEM) ofrecerá un concierto que incluye tres sinfonías del compositor austriaco Franz Joseph Haydn. Se realizará el próximo 1 de abril a las 20:30 horas en el Teatro Ocampo.

Las piezas ha interpretar son la Sinfonía no. 24 en Re Mayor, la Sinfonía no. 25 en Do Mayor y la Sinfonía no. 26 en Re menor (“Lamentatione”), de Franz Joseph Haydn, bajo la batuta de Caesar Uriel Hernández, director invitado y titular de la Orquesta Sinfónica del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México.

La OSIDEM espera al auditorio para continuar con su temporada de conciertos presenciales 2022, que se realiza con todas las medidas sanitarias para el cuidado y bienestar de todas y todos.

Los pases de cortesía se entregarán el martes 29 de marzo, a partir de las 10:00 horas, en las oficinas de la OSIDEM, ubicadas en la calle Melchor Ocampo 256, Centro Histórico de Morelia.