La llegada de Messi al Barça se tuerce: el Fair Play se encalla

El futuro de Leo Messi en el fútbol sigue siendo una incógnita después de que se haya confirmado su salida del PSG a la conclusión de la temporada. El Barcelona sigue siendo una opción para el argentino, pero hay varios factores que alejan casi de manera definitiva al jugador del club azulgrana. El principal escollo es el Fair Play Financiero, ya que el Barcelona no consigue la reducción de gastos ni el incremento de ingresos necesarios para hacerle hueco a Messi. Además, el club tampoco tiene aprobado el plan de viabilidad por parte de LaLiga y no puede garantizarle un lugar en la plantilla. A pesar de ello, Joan Laporta sigue empeñado en traerle al Barcelona y Mateu Alemany está trabajando con LaLiga para encontrar un hueco para Messi. El tiempo apremia y el jugador no va a esperar eternamente al Barcelona, por lo que su futuro sigue siendo incierto.